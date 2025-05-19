週二各地多雲到晴高溫飆36度 午後易有雷陣雨

週二全台多雲到晴，白天偏熱，午後亦有雷陣雨。（資料照）

2025/05/19 23:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（20）全台大多為多雲到晴的天氣型態，午後大台北、東北部、東部及各地山區留意雷陣雨；各地高溫炎熱，中南部近山區局部地區甚至可能飆破36度。

中央氣象署指出，週二各地白天多為穩定天氣，僅花東地區及恆春半島偶有短暫陣雨；中午過後，大台北、宜花及各地山區可能出現局部雷陣雨，尤其山區不排除較大雨勢，注意雷擊與土石鬆動等風險。

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氣溫方面，週二全台高溫普遍落在31至35度，中南部近山區局部地區甚至可能飆破36度，白天戶外活動請留意防曬並多補充水分。夜晚與清晨則相對溫暖，各地低溫介於24至27度之間。離島方面，澎湖晴時多雲、氣溫26至32度；金門多雲、氣溫25至31度；馬祖則有短暫陣雨，氣溫25至30度。

中央氣象署提醒，今（19日）晚至明（20）日上午金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

天氣風險公司指出，本週鋒面偏北，台灣受偏南風至西南風影響，水氣稍多。週二至週五中南部沿海清晨有零星陣雨，白天轉穩定。午後山區及近山平地有局部雷陣雨，雨勢相較下比今天小，花東地區午後亦有雷陣雨機率。此外，未來幾天全台高溫普遍超過30度，台北盆地、中南部內陸與花東縱谷局部恐飆36度以上，中午前後建議減少戶外活動，降低中暑風險。

紫外線方面，週二除高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」之外，其餘各地皆為「過量級」。

空品方面，據環境部預報，週二風場轉為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；午後西半部則受光化作用影響，臭氧濃度可能上升。空品等級方面，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、中部及馬祖、金門為「普通」等級。

氣溫方面，週二白天各地高溫普遍落在31至35度，中南部內陸或近山區恐飆破36度，外出注意防曬與補水。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週二各地多為「過量級」到「危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週二北部、中部、金馬地區為「普通」等級，午後西部易受光化作用影響，臭氧濃度上升。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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