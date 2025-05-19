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    首場無人機復飛秀 澎湖花火節人數回溫

    澎湖無人機秀今晚復飛，呈現出完整圖案。（記者劉禹慶攝）

    澎湖無人機秀今晚復飛，呈現出完整圖案。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/19 22:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節，開幕式無人機秀「落漆」，導致停飛至今，由另家廠商接手，今（19）晚正式復飛，人數明顯回溫，與停飛場次平均入場6000人相比，今晚觀音亭園區湧入8000人、海上搭船看煙火3200人，可見無人機秀在花火節扮演吃重角色。

    歷經停飛、復飛過程，今年澎湖國際海上花火節無人機秀，堪稱一波三折，首次接手的新無人機廠商，因經驗及專業度不足，在開幕式就鎩羽而歸，表演「二二六六」，被迫中止合約，嚴重影響澎湖國際花火節好不容易累積聲譽，更因勞務契約新法，不用押標及違約金，坊間及議會鬧得沸沸揚揚，並傳出史努比公司震怒，揚言跨海讓澎湖出「國際洋相」。

    幸好前2年得標廠商及時伸出援手，今晚復飛無人機秀，花火施放前，先讓無人機專秀，雖然700台改為600台，縮小圖案規模，但每一個圖案都能完整展開，不像開幕式觀眾要用猜的，以事實證明「訊號」干擾問題可以克服，最大的問題關鍵可能是機隊問題，凸槌得標廠商無人機數量不足，臨時湊足700架，才會出現設定及訊號不一的問題。

    雖然無人機風波暫時平息，但澎湖縣政府對明年是否持續無人機秀，則由縣長陳光復在議會表態「可能」停辦，因此今年最後10場無人機秀，也「可能」成為絕響。至於6月19日後企業贊助場次，若企業對無人機無法演出表態退出贊助，陳光復也在議會允諾「全額退款」。

    無人秀復飛演出完美，再度出現廠商間專業及經驗上差距。（記者劉禹慶攝）

    無人秀復飛演出完美，再度出現廠商間專業及經驗上差距。（記者劉禹慶攝）

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