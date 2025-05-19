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    竹縣竹北、芎林、竹東及竹市東區5/26停水 影響近萬戶

    新竹縣竹北、芎林、竹東及新竹市東區預計5月26日停水，影響近1萬用戶。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北、芎林、竹東及新竹市東區預計5月26日停水，影響近1萬用戶。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/19 22:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台水公司第三區管理處辦理「竹北-新竹雙向供水系統閥類改善工程」，新竹縣竹北市、芎林鄉部分區域預計下週一（5月26日）上午9時起至晚間24時止停水，復水期間因光復路沿線水壓降低，將同步影響新竹市、新竹縣竹東鎮部分區域用水，停水時間則是26日同日的晚間18時起至24時止，共計影響9978戶，請戶用留意。

    台水公司三區處表示，竹北市、芎林鄉部分區域的停水時間是5月26日9時起至5月26日24時止，共計15小時（含復水時間），停水區域為：竹北市的東海里（東興路二段周邊），以及芎林鄉的上山村、下山村、芎林村、文林村，停水戶數共2987戶。

    復水期間因光復路沿線水壓降低將同步影響新竹市、竹東鎮部分區域用水。停水時間5月26日18時起至5月26日24時止，共計6小時，停水區域為：新竹市建功里、埔頂里、光明里、科園里、仙水里，以及竹東鎮頭重里，停水戶數6991戶。

    三區處提醒上列影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

    此外，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。用戶服務專線：1910。

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