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    黃仁勳點名高雄是「數位孿生城市」 陳其邁：去年開始佈局

    黃仁勳點名高雄是「數位孿生城市」，陳其邁發文致謝，並提到高雄去年就開始佈局AI，圖為陳其邁率團參加NVIDIA GTC大會，左為華碩董事長施崇棠。（高市府提供）

    黃仁勳點名高雄是「數位孿生城市」，陳其邁發文致謝，並提到高雄去年就開始佈局AI，圖為陳其邁率團參加NVIDIA GTC大會，左為華碩董事長施崇棠。（高市府提供）

    2025/05/19 21:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕NVIDIA執行長黃仁勳今天在演講中多次提及高雄，並點名高雄已成為「數位孿生城市」。高雄市長陳其邁指出，感謝黃仁勳執行長對高雄應用NVIDIA AI技術於城市治理及產業智慧化的肯定，市府自去年即開始佈局，將持續努力，為市民打造更便利智慧的生活。

    黃仁勳今在演講中形容高雄是一個「數位孿生城市」，並透露「已有數十萬棟建築與上百萬公里道路在數位孿生模型中，所以，是的，高雄是數位孿生城市」，他還在簡報背板與影片中，展示高雄作為合作夥伴的案例。

    影片指出「台灣是軟體定義製造先鋒...甚至將數位孿生引入城市」，特別指出「Linker vision和高雄市使用數位孿生來模擬各種不可預測情境的影響（如車禍、電線桿倒塌、輕軌事故、甚至日夜變化都能即時模擬、預警與應變），並打造管理程式裡影像串流的代理，以發送及時通知給第一線應變人員」。

    陳其邁說明，市府自去年即開始佈局數位孿生城市，進行跨局處整合與內部教育訓練，同時與NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作推動相關計畫。

    目前智慧高雄燈塔計畫已成為全球影像語言模型（VLM）最大戶外應用場域之一，透過本地影像資料及訓練，展示主權AI在城市治理的可行性，並導入物理AI（physical AI）於數位孿生發展，提升城市治理效率及災害預防韌性。

    他強調，高雄將把握台灣在全球硬體及半導體產業的優勢，進一步推動AI與產業智慧升級，燈塔計畫未來將深化至智慧醫療、智慧港口、石化鋼鐵電力等產業場域，打造強大的AIoT生態系。

    高雄市政府也計劃與中央政府合作，開放訓練完成的模型給全台各縣市使用，降低AI導入門檻，協助全台各城市加速推進AI應用，實現「五大信賴產業」目標。

    陳其邁也代表高雄，感謝黃仁勳執行長對高雄應用NVIDIA AI技術於城市治理及產業智慧化的肯定，以及NVIDIA在燈塔計劃對高雄的支持與合作，喊話高雄將持續努力，為市民打造更便利智慧的生活。

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