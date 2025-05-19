石門山勞工育樂中心朝星級旅館目標經營，預計6月底前試營運。（記者李容萍攝）

2025/05/19 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市位於石門水庫風景區旁的石門山勞工育樂中心，因建物老舊且屢被質疑成效不佳，地方頻促整建及活化，市府勞動局以ROT方式（Reconstruction重建、Operation營運、Transfer移轉）引進民間旅宿業投資，不過修繕期程將至，民進黨市議員張肇良認為，雖然完工後廠商將依觀光發展條例取得旅館執照，朝星級旅館目標經營，且勞工教育定位不變。但給勞工的優惠措施尚未提出，擔心未能如期營運，希望勞動局盡速督導。

對此，勞動局官員今日表示，目前修繕進度快要完成，主要在跑相關營業的的流程，例如像觀光旅遊局申請旅宿業內容，同時提報營運計畫，包含園區設施、提供服務等給勞動局，預計6月底前會完成試營運。至於地方關心的勞工福利措施都有持續和廠商討論，相關的住宿、場地使用優惠等，預計5月底前提報給勞動局。而權利金分為固定的每年10萬元，即超過多少營業額，有固定比例的權利金，都有制定。

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石門山育樂中心鄰近龍潭、大溪，是推動地方休閒、勞工訓練及住宿等場域，由桃園升格前的縣府自1986年起造，1990年取得使用執照，初期由勞動局自行維管營運，自2003年起配合委外經營政策，委由救國團營運至2008年2月，2008年至2014年則採公開招標由汗雲公寓大樓管理維護股份有限公司取得經營管理，2014年2月期滿後辦理擴充續約，合約至2020年2月28日止，未再續約。

張肇良認為，石門山勞工育樂中心占地約1萬5000坪，建物也有2000多坪，2年前用ROT方式招標，且廠商要投入4000多萬元整建，現在整建時間將屆，除擔心無法如期完工啟用，未見相關對於勞工、工會前去使用的優惠措施，且依照合約若年營業額未達3000萬元，每年廠商僅需繳納10萬元權利金，等於送給廠商經營，希望釋出利多讓勞工願意前來使用。

石門山勞工育樂中心朝星級旅館目標經營，預計6月底前試營運。（記者李容萍攝）

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