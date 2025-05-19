只剩回憶！彰市30年咖哩飯熄燈 大批顧客捧場：再也吃不到了

彰市30多年歷史的「安上利咖哩飯」今晚熄燈，不少老顧客衝上門大啖咖哩飯等美食，直呼不捨。 （圖由楊語絃提供）

2025/05/19 21:40

〔記者湯世名／彰化報導〕只剩回憶！彰化市南門市場旁有30多年歷史的「安上利咖哩飯」，75歲的老闆夫婦決定退休，並營業到今天，不少老顧客獲悉後紛紛衝上門大啖咖哩飯等美食，充滿濃濃的不捨，顧客說「以後再也吃不到了」，不到7點就全部售罄，老闆則說，他從初出茅廬到白髮探頭，這段旅程充滿回憶。

75歲的老闆指出，他父親從日治時期就做日本料理，他在年輕時就曾幫父親做日式料理，做了快20年；後來他再到彰化市南門市場旁開安上利咖哩飯，開店至今已經30多年，全部加起來將近50多年，第三代的兒子也在幫忙顧攤位，他們都覺得該退休了。退休對他來說不是終點，而是人生的「升級版放假」。

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不過老闆也說，已有親戚願意接手，應該會在近期內來接手，繼續服務大家。

彰化生活美食地圖情報站版主楊語絃今天在網路上PO文，表示「安上利咖哩飯」今天是最後一天的營業，祝福老闆一家退休快樂，感謝30餘年來帶給我們的美食。以後再也吃不到了，祝福老闆一家，享受退休生活，健康快樂。

消息傳出，不少民眾紛紛在今天下午4點衝上門搶買咖哩飯、爌肉飯等美食，大家都說非常不捨，還有人說這是他們從小吃到大的在地美食，「以後吃不到了怎麼辦？」由於人潮太多，平常7點多賣完的美食，今天提早1個小時全部售罄。

楊語絃說這攤日式滷肉的口感，真的超絕；還有網友大讚魯肉飯、咖哩飯超好吃「兒子跟女兒不接班嗎？」；另有網友說老店一個個退休，這家堪稱彰化市最好吃的咖哩飯，實在太可惜了。

彰市30多年歷史的「安上利咖哩飯」，招牌的日式咖哩飯深受老顧客喜愛。 （圖由楊語絃提供）

彰市30多年歷史的「安上利咖哩飯」今晚熄燈，咖哩飯、爌肉飯等美食備受老饕喜愛。 （圖由楊語絃提供）

彰化市30多年歷史的「安上利咖哩飯」今晚熄燈，老闆從初出茅廬到白髮探頭，這段旅程讓他充滿回憶。 （圖由民眾提供）

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