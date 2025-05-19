龍潭歸鄉文化節龍舟賽 148隊龍潭大池接力操兵

2025龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，圖為機關組參賽的警察局下水開划備戰。（記者李容萍攝）

2025/05/19 20:58

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」將於5月30日至6月1日登場，總獎金172萬元、吸引148隊報名參加，這場龍潭埤塘龍舟賽自1915年舉辦至今，堪稱全國歷史最悠久的埤塘龍舟賽，最大特色就是參加選手須採用「跪姿划船」，龍舟賽3天賽事依序舉辦預賽、複賽、決賽。

龍潭區長鄧昱綵表示，今年報名最多的里別組有55隊，龍潭區32里就報名19里，顯現在地人對文化傳承重視；龍潭區公所於5月6日至26日的清晨6點至晚上7點在龍潭大池開放參賽隊伍練習，雖然里別組的隊員幾乎以上班族居多，較難有一致的練習時間，但大家仍盡量抽出空閒時間努力練習，希望今年可以奪下最高榮譽神農旗（獎金6萬元加龍元宮贊助8萬元共14萬元）。

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機關組以消防局、警察局為傳統勁旅，今日剛好都在龍潭大池同場下水開划，歷經3週的龍舟組訓，隊員從基礎動作到整體團隊節奏逐一練習及磨合，練習情況漸入佳境，兩隊希望能發揮最佳實力，奪回機關組冠軍，同時一路過關衝進龍王賽（可獨得獎金16萬元）。

而一連三天歸鄉文化節活動，除了競爭超熱血的龍舟賽，在神龍路水上浮台還有水上高樁龍獅賽，以及Hakka粽夏食茶音樂饗宴、花火之夜、客庄走讚、端午打卡茶韻相伴、仲夏市集等活動。

龍潭導覽協會創會理事長徐榮俊表示，三坑一帶船運發達，最早的龍舟賽就使用三坑的舢舨在龍潭大池競速，當時陸運不發達，只能用牛車或人力運輸舢舨，相當不易。後來龍舟賽規模越辦越大，眾人也出資改善龍舟，到1960年代還是用木板剪裁出平面龍頭模樣，後來才逐漸做出現今看到的立體龍頭，也因為當時娛樂不多，民眾重視程度比現在高許多。

已經擔任40多年龍舟賽裁判長的陳仁禎老師表示，龍舟賽為龍潭傳統運動活動，以前只有龍潭在地隊伍，現在全市行政區幾乎都組隊參加，競爭一年比一年激烈和精彩，過去每年比賽都湧入數萬人觀賽，盼在地文化及精神繼續傳承，這項活動能持續辦理下去。

2025龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，圖為機關組參賽的警察局下水開划備戰。（記者李容萍攝）

2025龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，圖為機關組參賽的警察局下水開划備戰。（記者李容萍攝）

2025龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，圖為機關組參賽的警察局。（桃市警察局提供）

2025龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，圖為機關組參賽的消防局下水開划備戰。（記者李容萍攝）

2025龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，圖為機關組參賽的消防局。（桃市消防局提供）

龍潭埤塘龍舟賽自1915年舉辦至今，最大特色就是參加選手須採用跪姿划船。（記者李容萍攝）

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