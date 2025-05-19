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    金門金城國中不雅考題風波 爭議師被爆昔日出題也「很刺眼」

    金門金城國中段考試題風波惹議的出題翁姓教師，再被爆昔日出題也不妥。（記者吳正庭攝）

    金門金城國中段考試題風波惹議的出題翁姓教師，再被爆昔日出題也不妥。（記者吳正庭攝）

    2025/05/19 20:52

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中段考出現大量不雅文字，出題翁姓教師今天再被家長爆料，指其近年在健康與體育領域的試卷也出現粗俗用語，對此，律師議員吳佩雯說，除了用字不妥，翁師於試題引用如林襄、翁立友等藝人名字，也可能引來妨害名譽等誤導學生觸法疑慮。金城國中表示，會全力配合調查。

    另外，金城國中一份依性平法針對9年級生及家長進行「9年級段考試題事件參與調查意願統計」的問卷單，也引發部分家長反彈，盡管內容表明會「黏貼彌封」、「完全保密」，仍被批評是在「調查學生」，極為不妥；校方表示，這也是依法定必須走的行政程序。

    學校管理「失能」 議員點名校長要承擔

    翁師段考出題出現「綠茶婊」等大量不雅文字引發社會譁然，又有家長爆料找到翁師2022年至2024年在健康與體育領域的考卷文字，例如「對他超不爽，我想要幹爆他」、「嗆學弟是娘炮小牙籤」、「老師說陰莖勃起是睡夢中神經興奮引起」等都「很刺眼」；也就是因為校方當年未及時把關，以致翁師也視為理所當然，導致此次段考出現離譜的題目。縣議員吳佩雯說，學校行政作業嚴重疏失，管理上已經「失能」，她點名校長謝志偉應承擔學校管理不當的行政責任。

    吳佩雯說，翁師這些年出的考題中，有多道題目使用名人或藝人名字，由於內容提及時事性騷擾、抽菸等問題，很可能有「未審先判」的隱憂，更可能誤導這群未成年學生對時事新聞真實性的判斷力，題目也有構成妨害名譽罪的疑慮。

    金城國中校長謝志偉說，根據網路看見家長爆料的考卷內容，與學校當年的考卷「相同的成分很高」；另一方面，校方也已經將翁師過去出題的考卷提供給縣府教育處，會全力配合調查。至於有議員點名要求他應承擔行政責任，謝志偉說，值此調查期間，不便回應。

    金門坊間認為，金城國中出題風波惹議，影響的不只是該校，縣府不能再以「尊重學校作法」為由只是從旁督導，最後恐淪為秀下限；民眾一旦對教育單位的信任感流失，對縣府信心也會動搖，縣府近年累積的「顧老、顧幼」形象遲早崩壞。

    金城國中一分依法對學生及家長進行「9年級段考試題事件參與調查意願統計」的問卷單，也引發部分家長反彈。（讀者提供）

    金城國中一分依法對學生及家長進行「9年級段考試題事件參與調查意願統計」的問卷單，也引發部分家長反彈。（讀者提供）

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