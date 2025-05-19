高捷「喵星外交」啟動！ 蜜柑快閃店6月日本嵐山見

高雄捷運公司今晚透過官網宣布，蜜柑站長快閃店將於6月6日到6月8日，在日本嵐電嵐山駅駅前広場登陸。（翻攝官網）

2025/05/19 20:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄喵星外交正式啟動!高雄捷運公司今晚透過官網宣布，蜜柑站長快閃店將於6月6日到6月8日，在日本嵐電嵐山駅駅前広場登陸；高捷也將於5月31日舉辦首航出發壯行會，邀粉絲一起應援。

高捷指出，蜜柑站長身為高捷超人氣站長，這次不只是在地萌主，即將化身國際觀光大使，結合江之電、高雄捷運、嵐電等三大鐵道首次夢幻串聯，喵星外交正式啟動。

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高捷說明，蜜柑站長日本嵐電快閃店訂於6月6日到6月8日，每天上午10:00到下午16:00，在日本嵐電嵐山駅駅前広場舉行，現場推出限定新品首賣、精美套色印章明信片、快閃限定滿額贈品等。

高捷在快閃店啟動前，會先於5月31日在捷運紅線R6凱旋站，舉辦蜜柑站長日本修業中首航出發壯行會，歡迎粉絲到場應援與蜜柑站長一起出發，除事先報名者、現場開放候補20位、及未報到的名額。

凡成功報名首航出發壯行會且準時報到者，即可免費搭乘彩繪輕軌首航、免費搭乘彩繪渡輪首航，並獲得神秘紀念小物乙份，本週5月23日星期五中午12:00於高雄捷運、高雄輕軌臉書粉專公告報名連結。

高雄捷運公司今晚透過官網宣布，蜜柑站長快閃店將於6月6日到6月8日，在日本嵐電嵐山駅駅前広場登陸。（翻攝官網）（記者王榮祥攝）

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