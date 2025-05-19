台北市場、夜市食材登陸錯誤百出未罰 王欣儀批制度淪形式

王欣儀質疑，北市市場、夜市食材登錄淪為形式。（擷取北市議會網站）

2025/05/19 20:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕小吃與夜市美食是台北市民日常，也是國際觀光亮點，不過北市議員王欣儀指出，市府的食材登錄制度屢屢失守，從市場處到衛生局層層怠忽，登錄錯誤百出卻無罰、無查，甚至新整修開幕的士林市場美食街至今尚未登錄，她批市府把關不力，讓制度淪為形式，要求立即檢討強化。衛生局食藥科長林冠蓁說，相關缺失都有提供市場處，限期改善複查符合規定而不罰；市場處表示，本週會輔導士林市場登錄。

王欣儀指出，北市府2018年起推動夜市、市場導入食材登錄平台，進三年編列445萬餘元預算，卻未見成效；調閱資料發現，光是過去一年，衛生局就出現超過百件漏登、與實際不符等登錄錯誤，市場處卻仍照樣驗收、付款。

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王欣儀舉例，許多案例至今仍未補正，如去年5月士林夜市某涼麵店炸物未登錄油炸用油、6月查出大隆市場某早餐店多項食材漏登、9月南機場夜市丼飯攤缺少海苔資訊等；此外，市場處轄管的缺失案件，至今竟無罰單，原因在於該處從未主動通報衛生局啟動裁罰流程。

她批評，市場處連基本的通報都沒有，反觀非市場處轄管的區域，已經有5件裁罰紀錄，凸顯市場處不作為、制度空轉；而花費億元整修的士林市場B1美食街，至今35攤都還沒有食材登錄。

她要求，市府應立即檢討強化執行，重整驗收流程，針對錯誤率高的廠商依契約究責；並於一個月內提出包含驗收標準、複查機制、裁罰依據與執行時程的具體改進方案；並將士林市場地下美食街列為登錄優先輔導對象，別再拖延。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，衛生局稽查相關缺失，都有提供市場處，會依照權責去輔導，限期改善期間再複查，皆符合規定。

市場處長黃宏光說，士林市場4月25日重新開幕，會輔導團隊進駐，並將資料登錄改善，預計這禮拜完成。

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