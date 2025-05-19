桃園市立游泳池仍採手動計時 張善政：石器時代做法協助改善

桃園市立游泳池自1993年落成啟用至今已32年，內部設施相當老舊。（資料照，體育局提供）

2025/05/19 20:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立游泳池啟用至今已32年，內部設施相當老舊，改建之路卻遙遙無期，議員黃家齊今（19）於市政總質詢指出，經常接獲家長反映，游泳賽事常見微小勝負差距，但市立游泳池賽事仍採人工手動計時，6都其他城市都已是電子儀器；市長張善政答詢坦言，用碼表的確是「石器時代」的做法，不管是比賽單位提供或是市府協助，將會進行改善。

黃家齊表示，桃園市立游泳池位於桃園區中平路，不只是市民運動的重要場所，也是比賽用的標準場地，但從1993年落成至今已32年，內部設備老舊、漏水嚴重等都亟需改善，前市長鄭文燦任內曾承諾重建，也提出初步規劃，市長張善政上任後重建腳步遲遲未見推進，去年甚至還發生民眾遭游泳池破碎磁磚割傷的事件。

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此外，他也經常接獲家長反映，在市立游泳池舉辦的賽事，仍仰賴人工手動計時，隨著選手表現越來越精進，競賽成績差距常常只有0.01秒，應該有更專業精準的判斷，反觀6都其他城市都已是電子儀器。

體育局長許彥輝表示，市立游泳池建物與設備皆已老舊，游泳池旁市3用地經都市計畫變更完成，用地管理機關為體育局，預計將2塊基地整併開發及委外營運，已啟動市立游泳池BOT促參前置作業，正在辦理可行性評估階段，預計今年完成公聽會、可行性評估及先期規劃，明年辦理招商公告、甄審評定、議約簽約等工作，初步評估可朝多元水上運動設施規劃，也將納入參與人口較多的運動項目，並結合美食街等相關商業設施。

許彥輝表示，另有關引進電動計時裝置，市府將與賽事主辦單位研議，並納入後續硬體設備更新規劃，汰換現有傳統計時器，提升運動賽事品質。

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