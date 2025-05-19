北市商業處推世壯運選手現金券惹議 洪健益批券量不足、地圖標示混亂

民進黨議員洪健益舉例，他以麥當勞字眼進行搜尋，但地圖顯示的是錯誤的位置，實際差異非常大。（記者劉詠韻翻攝）

2025/05/19 20:31

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世壯運已於上週五登場，然而籌辦四年、投擲十幾億經費的賽事卻荒腔走板，狀況百出。台北市商業處為振興地方商圈，並迎接世壯運選手推出「選手周周領600元現金券」政策，總金額逾460萬元，但民進黨議員洪健益今於質詢批評，現金券總數僅夠選手領取一次，與「每週領券」政策不符，且地圖標示不清、資訊錯誤，恐影響使用體驗與政策成效。

北市商業處推出「世壯運選手 周周領600元現金券」政策，洪健益點出問題，選手可於5月8日至6月10日領取專屬電子現金券，包括特約店家、商圈及知名商場百貨現金券，每週可領取價值600元的電子現金券，總金額逾460萬元。

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針對一系列串聯行銷活動，洪健益質疑，委辦廠商采奇雅管理顧問公司的標案金額分別為460萬、200萬、135萬以及795萬，但三種現金券合計2萬7150份，選手共計2萬5950人，現金券的數量，卻僅夠領一次。

洪健益說，第一週僅1500多份，不到3成，意即有將近2萬5千多的選手未前來領取，並指特約店家地圖打開僅能看見所有的特約店家，但無法透過地圖細分該店家可以使用哪一種現金券，必須一家一家點開，仔細查看後才知道該店家可以使用什麼現金券。商業處則說，可點進Google Map左側過篩後，內容會呈現店家資訊，地圖放大後也可知道位置所在，並就近使用店面。

洪健益續指，商圈現金券適用店家資訊，所謂店家資訊，僅為店家店名（中英日韓）與地址，但店家販售物或實際在那個地點，使用者必須再自行Google搜尋。他並舉例，自己以麥當勞字眼進行搜尋，但地圖顯示的是錯誤的位置，實際差異非常大。

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