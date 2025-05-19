科工館「趣自造chill maker」啟用 打造全齡教育園區

科工館「趣自造chill maker」創作場域正式開放啟用，課程規劃涵蓋夜間、成人創作、創客專區和樂齡族群專屬活動，將科工館打造成全齡教育園區。（科工館提供）

2025/05/19 19:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄國立科學工藝博物館（科工館）「趣自造chill maker」創作場域正式開放啟用，課程規劃涵蓋夜間、成人創作、創客專區和樂齡族群專屬活動，將科工館打造成全齡教育園區。

科工館表示，人人都有創作潛能，chill就是放鬆、隨興發想的一種生活態度，趣自造chill maker歷經1年多的籌備，終於在今年初誕生，希望參與者能以chill的心情培養創作興趣，從興趣中體會樂趣。

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課程規劃包括「夜間課程」，上班族下班後可放下腳步，沉浸於藝術與創作世界；「樂齡族群專屬活動」將透過手作、藝術療癒等方式，帶給長者創作的喜悅並豐富生活；「成人創作課程」則提供專業導師和資源，鼓勵學員勇於探索自我，創造屬於自己的作品；「創客專區」將結合科技與藝術，讓創新思維碰撞出新火花，從原型製作到實際應用，打破藝術與科技的界限。

另趣自造的活動區域不侷限於教室空間，將結合科工館戶外追風廣場草皮、穿堂區和劇院廣場辦理活動例如規劃追風廣場舉辦夜間戶外電影院、綠能探索營隊、穿堂與劇院廣場創客市集及動態表演、成果展示等。

課程已開放報名，可上「趣自造chill maker」活動報名系統，網址https://serv.nstm.gov.tw/act_query。

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