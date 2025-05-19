竹市自由車場無法當世壯運賽場 劉彥伶追整修進度：到底驗收沒？

雙北世壯運開賽，但新竹市自由車場因場地整修不及，無法做比賽之用，市議員劉彥伶轟：市府官員竟還有臉參加開幕？且自由車場到底整修到何種程度，有驗收嗎？市府都未說明。（劉彥伶提供）

2025/05/19 20:10

首次上稿 19:52

更新時間 20:10（新增市府回應）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025雙北世壯運已開賽，而原本要做為自由車賽事場地的新竹市立自由車場，因整修狀況不明朗，且導致裁判長試騎時跌倒骨折受傷，場地無法比賽而移到台中市舉行。對此，踢爆自由車場整修情況一團亂的市議員劉彥伶抨擊，看到市府3名讓自由車賽事移到台中市舉辦的官員在世壯運開幕式合照，實在很諷刺，批市府怎有臉參加開幕式，怎對得起竹市的自由車選手？

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市府教育處表示，此次世壯運自由車賽事移師到台中舉辦，竹市展現處理自由車賽務各項工作的責任心，期提供來自世界各地自由車選手好的賽事體驗。工務處則表示，有關竹市自由車場施工品質不佳與施工落後情形，已責成監造單位加強監督改善並依契約罰則檢討辦理。

劉彥伶說，市府花了1.15億元整修自由車場，結果場地未驗收，更導致裁判長試騎受傷的慘況，且賽事未能在竹市舉辦，移到台中舉行，市府曾在3月底的會勘提及4月底會完成修繕及驗收，但至今自由車場到底驗收沒，市府完全未說明。

因為無法在竹市比賽，且未能提供竹市選手合適的練習場地，讓北台灣選手要舟車勞頓移到台中練習及比賽，結果看到代理市長邱臣遠與教育處長林立生及工務處長陳明錚大喇喇出席世壯運開幕活動，殊不知竹市自由車場已成為網路上盛傳世壯運十大出包問題之一，把新竹市的臉都丟盡。

劉彥伶批，市府工程一延再延，品質不如預期，卻利用此機會蹭世壯運，說市府有多關心運動，如果真的關心，倒不如將心思放在怎麼將自由車場修好比較實在。

她要問，自由車場的整修進度到底到哪了？什麼時候可還給選手可練習和比賽的場地，籲市府不要以為世壯運過了，就可船過水無痕？且派市府員工到台中支援，這些增加的住宿、交通和工作等相關費用是不是由市府預算及納稅人的稅金支應？而因無法在竹市比賽所損失的觀光、住宿等商機誰能補償？

雙北世壯運開賽，但新竹市自由車場因場地整修不及，無法做比賽之用，市議員劉彥伶轟：市府官員竟還有臉參加開幕？（劉彥伶提供）

雙北世壯運開賽，但新竹市自由車場因場地整修不及，無法做比賽之用，市議員劉彥伶轟：市府官員竟還有臉參加開幕？且自由車場到底整修到何種程度，有驗收嗎？市府都未說明。（劉彥伶提供）

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