未來一週上看36度！ 週六鋒面接近「全台午後幾乎有雨」

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/05/19 19:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週天氣炎熱，高溫上看36度。中央氣象署今（19日）預報，明、後天花東及恆春半島偶有短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及山區有短暫雷陣雨。週六白天鋒面接近，午後幾乎全台有雨。下週日（25日）鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨。

氣象署預報員李名翔指出，週五以前花東及恆春半島偶有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後大台北、宜花地區及山區有短暫雷陣雨，尤其山區要留意較大雨勢。週四北邊有鋒面接近北部海面，午後降雨較為明顯，大台北地區及各地山區都有局部大雨。

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李名翔表示，週六白天因為鋒面接近，雲量增多，午後西半部、宜花地區及其他山區都有雷陣雨，幾乎全台有雨。週六晚間至下週日鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨。

李名翔表示，下週一還有水氣，北部及宜蘭短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、花東地區及各地山區有雷陣雨。下週三華中地區又有鋒面建立，預計下週四將接近台灣，可能影響端午連假，但不確定性大，還要再觀察。

溫度方面，李名翔說，週六以前各地仍然高溫，西半部約33至35度，東半部30至33度。下週日鋒面通過，微弱東北風下來，讓北部略為降溫，但高溫仍有27至28度，中南部影響不大。李也提醒，今晚到明天上午金門及馬祖有霧或低雲，提醒民眾留意。

5月20日高溫預測。（中央氣象署提供）

中央氣象署19日製圖說明未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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