鹿草鄉長嚴珮瑜拜會日本食研集團

嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜贈送構樹葉木雕給日本食研集團。（鹿草鄉公所提供）

2025/05/19 20:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本食研集團子公司台灣食研於鹿草馬稠後產業園區設立台灣唯一生產基地，為強化地方產業鏈結及深化國際友好合作，鹿草鄉長嚴珮瑜率團訪問日本，今天到愛媛縣拜會日本食研集團創辦人大澤一彥會長。

嚴珮瑜由台灣食研總經理那須力陪同參訪，為彰顯合作深厚情誼，嚴珮瑜致贈日本食研象徵鹿草特色的「構樹（亦稱為鹿仔樹）葉片形狀工藝品」，木雕由嘉義倫木工坊鄭宗倫設計製作，以鹿草常見的構樹葉片為靈感，搭配植物藍染，造型優雅，展現鹿草文化底蘊，象徵雙方合作里程碑，期盼未來攜手創造更多共好價值。

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嚴珮瑜說，近年來，鹿草鄉公所與食研合作推動「九宮格餐盒體驗」、「鹿口嚴選」農產品牌建立及農業六級化等創新計畫，透過農工鏈結與文化轉譯，提升農業價值並展現地方魅力。

大澤一彥表示，食物不僅是文化，更是連結人心的媒介，企業不應僅追求成長，更要思考對土地與世界的貢獻，很榮幸能與鹿草鄉合作，將持續以實際行動推動SDGs，促使企業與地方共榮。

那須力說，鹿草是他們在台灣的第二個家，與在地農民、青年及公部門攜手努力，感受到深厚的信任與共好，將持續投入資源，提升生產，創造生活品質與地方價值。

鹿草鄉公所拜會日本食研集團。（鹿草鄉公所提供）

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