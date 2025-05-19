桃園南洋美食節5/25封街舉辦 新住民帶路吃遍東南亞料理

印尼粽子是將米放入棕櫚葉編織的粽囊中，是開齋節不可或缺的美食。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/19 19:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府與桃園車站商圈協會主辦的「南洋美食節」，將於5月25日（週日）在桃園區福吉二街封街舉辦，現場集結30攤南洋美食與手作市集，民眾不用出國就能嚐遍泰國、印尼、越南等東南亞道地料理。

適逢端午佳節將至，今（19）日活動起跑記者會現場，匯集泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、香港等特色粽子，以及台灣客家粄粽及北部粽，新住民身著傳統服飾解說故鄉粽子特色，包裹的內餡從豬肉到綠豆、紅豆、芭蕉都有，但吃粽子的時間各有不同，像是印尼主要在開齋節吃，越南雖然也有端午節，但粽子是過年才吃，且跟台灣一樣有北部粽、南部粽，北部粽為方型、南部粽是圓柱型。

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經發局表示，活動當天集結30攤南洋美食與手作市集，提供泰式打拋豬、印尼特色甜點等東南亞各國道地料理，更有東南亞文化服飾等文化體驗，另規劃「創意野餐活動」，鼓勵4人組隊參加，以繽紛南洋風來佈置野餐區，同時舉辦短影音競賽，拍攝90秒活動影片並標註指定標籤，觀看數前3名可獲獎品和獎狀。

經發局表示，即日起至5月25日，民眾於青宣越氏洗頭、詠順泰國小吃、佶洋商行、亞當貴越南河粉、莎娃迪泰式料理、布德利印尼料理、想念越式冰品、春花卷等特約店家消費滿500元，即有機會獲得限量體驗券和摸彩券，不但能參加活動攤位的手作體驗，還有機會抽中豐富好禮。

經發局長張誠表示，經發局首度編列經費輔導桃園車站商圈，並將結合市府各單位資源，於桃園火車站後站周邊道路牆面、廣一停車場、延平路與大林路文叉路口等，導入商圈異國元素，將商圈打造成全國最優質的東協風物櫥窗。

桃園車站商圈協會理事長楊慧青表示，希望透過南洋美食節活動，串連在地特色店家與多元文化力量，讓商圈成為桃園具有國際感的潮流地標，特約店家完整名單及活動詳情可至桃園車站商圈官方臉書查詢。

越南在過年時吃粽子，北部粽為方型、南部粽是圓柱型。（記者鄭淑婷攝）

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