盧秀燕憂心中火空污 台電：已經很久沒有火力全開

台電表示，中火不會火力全開，也很久沒有火力全開。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/19 19:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕核三廠2號機在17日晚間除役，台中市長盧秀燕今天上午表示憂心中火火力全開，並表示18日比16日增加50%的發電量，等於增加50%燃煤，對此，台電表示，不會火力全開，也已經很久沒有火力全開，台中電廠去年4月1日至5月18日平均每日發電量約8千7百萬度電（總量約42億度），相較之下今年4月1日至5 月18日平均每日發電量不到8千萬度（總量約38億度），低於去年同期接近一成。

台電並強調，台電遵守「台中電廠非空污季運轉不超過九部」的承諾，而台中電廠近年透過環保調度以及空污防制設備效能提升工程，2024年空污排放相較10年前已減排超過7成，未來新增燃氣機組上線後，空污排放還可再降低，中火用煤量會持續減低。台電努力兼顧穩定供電與友善環境，請地方政府與民眾放心。

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中市環保局則指出台電核三廠2號機已於5月17日正式除役，雖中央極力保證電力足夠，但中火發電量夜間於核電除役前（5/16）約3,000 百萬瓦，除役當天（5/17）增加至約4,200 百萬瓦，昨（5/18）日更成長至4,500百萬瓦，發電量逐日攀升。

環保局更強調，環保局所指的是5月18日比16日的發電有增加，但台電卻是以一個月半的數據來解釋，而且中火去年5月16至18日三天夜間平均發電量約2,300百萬瓦，今年5月16至18日平均約3,900百萬瓦，顯然台電電力調度是以中火老舊燃煤機組彌補核三廠電力，恐造成中火用煤量增加，市府與市民對空污改善的努力將功虧一簣。

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