偏鄉學校契機！桃市永安國中轉型實驗中學 首年新生多1倍

新屋區永安國中轉型實驗中學，首年新生人數55人，比去年多出1倍。（教育局提供）

2025/05/19 19:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新屋區永安國中今年將正式轉型為實驗中學，首年新生就來了55人，比起去年多出1倍，其中不乏跨區就讀學生，議員陳睿生今（19）日市政總質詢指出，永安國中曾是桃園市人數最少的國中，轉型實驗中學首年招生，新生人數高達55人令人驚艷，也看到偏鄉學校的契機，籲市府持續輔導學校轉型工作。

桃市府教育局表示，桃園市目前提出辦理學校型態實驗教育計畫共有6所，經核定者有復興區羅浮、長興、光華3所國小，於113學年度實施，以及新屋區永安國中，將於114學年度實施；另，113學年度已受理華德福實驗高中（附設國中小）及復興區巴崚國小實驗教育計畫審議，將再行轉陳教育部審查核定後，預計115學年度實施。

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永安國中位處偏鄉且受少子化衝擊，新生人數年年減少，更面臨裁班等問題，111學年度開始規劃轉型實驗中學，去年經教育部核定並更名永安實驗中學，由教育局經費先行試辦，114學年度正式轉型，校方從去年起陸續到各小學宣傳，首年招生就來了55人。

校長古如毓說，前年新生18人、去年25人，今年新生報到55人，其中有學生可能選讀體育班或考上資優班，預估實際新生人數約在50人左右，除了新屋區小學，不乏來自平鎮、八德跨區就讀的孩子，今年有2名學生家長分享，之前特地到校參觀了4、5次，認為實驗教育上課方式較活，很適合自己的孩子，因此讓孩子遠道就學。

古如毓說，實驗教育並不會放掉國英數自社等學科，主要是將藝能科打散，以生活實踐、文化深耕、環境探索和永續關懷為理念，發展農作、自行車、登山、親海、獨木舟等課程，今年1月間曾帶學生騎自行車完成環半島挑戰；她說，學校面臨少子化，實驗教育是學校的契機，因此很積極推動轉型，學校老師也很優秀，尤其實驗教育很需要老師們的專業，目前校內有30名老師，師生比約1比2。

陳睿生表示，過去永安國中常為「保9」頭痛，若全校班級數不及9班，將影響各科老師聘用，對偏鄉教育無疑雪上加霜，從第一線校長、老師到教育局，總動員為轉型實驗中學努力，如今看到了初步成果，希望教育局能持續挹注資源，協助實驗教育步上軌道，而目前新屋區北湖國小全校30人，也是新屋唯一沒有公幼的小學，今年新生入學人數僅3人，有了永安實驗中學的例子，校方也開始計畫轉型實驗教育。

新屋區永安國中轉型實驗中學，除了國英數自社等學科，發展農作、自行車、登山、親海、獨木舟等課程，今年1月曾帶學生完成自行車環半島挑戰。（校方提供）

新屋區永安國中轉型實驗中學，除了國英數自社等學科，發展農作、自行車、登山、親海、獨木舟等課程，今年1月曾帶學生完成自行車環半島挑戰。（校方提供）

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