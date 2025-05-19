國3南下中寮隧道至燕巢系統 每週五六日開放小型車路肩通行2小時

小周末後周休假日因南下車流壅塞形成壓力，即日起針對國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段，每週五、六、日的下午16時至18時，開放外側路肩2小時小型車輛行駛。（高市交通局提供）

2025/05/19 18:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高速公路局為有效紓解小周末後周休假日，因南下車流壅塞形成壓力，宣布即日起針對國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段，每週五、六、日的下午16時至18時，開放外側路肩2小時小型車輛行駛，高市交通局今天再公告提醒駕駛人。

交通局表示，為改善國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段尖峰壅塞情形，交通部高速公路局自即日起，每週五、六、日，16時至18時開放外側路肩供「小型車」行駛，歡迎用路人多加利用。

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同時也請駕駛人多加留意並依現場標誌標線行駛，變換車道與路肩時，務必依規定使用方向燈，減少擦撞危險，以維護行車秩序與彼此安全。

針對高雄地區車流，高市交通局呼籲市民與外地駕駛人，可多利用「高雄市即時交通資訊網」（https://traffic.tbkc.gov.tw/）查詢市區主要道路與交流道周邊路況，規劃路線避開壅塞熱點，也可撥打1968（路況查詢專線）、收聽警察廣播電台，達到聰明用路、安全出遊的目標。

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