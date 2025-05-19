東豐快速道路新舊橋接合祈福 盧秀燕：斷橋是台中之恥

盧秀燕出席東豐快速道路第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮。（記者歐素美攝）

2025/05/19 19:23

〔記者歐素美／台中報導〕「東勢－豐原生活圈快速道路」（簡稱「東豐快速道路」）第3標與第4標工程，於今年4月底順利完成合龍，明年底將率先完成東勢至石岡路段通車，為山城交通打通關鍵節點。台中市長盧秀燕今天出席第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮，希望全線約10公里長路段，能在2029年如期如質完工通車。

盧秀燕表示，台中市山城區在921地震時，因聯外道路只倚賴一條台三線，交通中斷，致山城死傷多人沒辦法及時獲得醫療，20多年來山城鄉親都希望能建立一條「生命救援線」，就是「東豐快速道路」，但興建過程坎坷，在胡市長時即興建第五標及第四標，但一、二、三標因故中斷，整個案子被取消，連中央補助款都沒有了，形成斷橋，不僅影響生命救援線的興建，也成為台中之恥。

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盧秀燕說，她跟江啟臣上任後就決定一定要蓋，讓山城民眾生命財產有保障，除解決山城交通問題，也可提升山城的經濟或觀光發展，可是工程經費龐大，加上有部分民眾反對，市府團隊就先編預算先開工，再由江啟臣爭取中央預算及補助，工程全長10公里左右，因跨越大甲溪，且要打通隧道，還要銜接國道四號高架化，工程複雜困難，經費高達193億元，中央補助130億，目前工程順利，將局部先通車，明年底將通行東勢到石岡段，118年則全線通車。

立法院副院長江啟臣表示，東豐快速道路是「大台中高速路網的最後一塊拼圖」！這條「鯉魚脊背橋」斷橋長達10年，復工過程不容易，感謝盧市長接受民意，一上任就啟動重建並通過二階環評，到2022年10月總算把它救回來復工。

建設局長陳大田表示，東豐快速道路計畫自中央移交市府辦理以來，歷經波折，工程於2014年8月動工，原訂2020年完工，但2018因環評訴願遭撤銷，致工程延宕，成為跨越三任市長的艱鉅挑戰。盧市長上任後積極推動重啟環評，並凝聚地方共識，最終於2022年10月順利復工，如今鯉魚脊背橋順利接合，代表多年努力終於開花結果。

建設局指出，東豐快速道路全長9.6公里，總經費約193.7億元，工程開發堅守社會與環境影響最小原則。第1標隧道採國道等級設計，使用全周式防水膜保護地下水，施工方式採全機械開挖、不進行鑽炸，減輕生態衝擊；石岡區路段全線採高架設計，並與水利單位合作利用大甲溪南岸河川公地，優化路廊選線，並遵循斷層帶安全原則，確保工程安全與永續。明年底東勢至石岡段將率先通車，全線目標於2029年完成。完工後將可有效分散省道約45%車流，提升產業運輸效率，帶動沿線觀光與在地發展，成為大台中經濟與交通發展的新動能。

東豐快速道路的鯉魚脊背橋。（記者歐素美攝）

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