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    宜蘭綠九市場推親子採買GO 參加導覽送3百元採買體驗券

    宜蘭市綠九巿場去年10月曾獲經濟部認證4星級優良巿集。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市綠九巿場去年10月曾獲經濟部認證4星級優良巿集。（圖由宜蘭市公所提供）

    2025/05/19 19:56

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市綠九巿場「親子採買GO」首場活動，訂於25日登場，明天（20日）中午12點受理預約報名，以30組為限，每組2人參加，活動當天導覽結束完成闖關者，最多可獲300元面額的採買體驗券。

    宜蘭市公所辦理「親子採買GO」，邀請大小朋友認識綠九市場，共安排3場次，分別在5月25日、6月15日、7月13日，每場次活動前5天受理預約，報名請上「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」臉書粉專查詢，網址：https://www.facebook.com/YilanBazaars。

    「親子採買GO」安排專人導覽，導覽結束完成闖關者，可獲贈類似消費券的採買體驗券，若是親子同遊（1個大人及1名小孩），贈送300元面額體驗券，2名大人送150元體驗券，均限當天使用。

    宜蘭市長陳美玲表示，綠九巿場攤商響應環保減塑及綠能低碳政策，去年10月曾獲經濟部認證4星級優良巿集，宜蘭巿公所為了方便顧客採買，提供購物免費停車一小時貼心措施，希望透過「親子採買GO」活動進一步行銷，吸引更多人到此消費。

    宜蘭市綠九市場推「親子採買GO」，參加導覽者送300元採買體驗券。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市綠九市場推「親子採買GO」，參加導覽者送300元採買體驗券。（圖由宜蘭市公所提供）

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