太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現 吳秀華 : 對台東人極不公平的決策

議長吳秀華批台鐵罔顧台東人權益。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

2025/05/19 20:03

〔記者劉人瑋／台東報導〕近日台鐵接連出現營運中斷，南迴線因斷電停駛、北迴線又遭豪雨阻斷，東部交通連續受創，引發民怨。民眾質疑東部交通體系長年未獲改善，顯現交通資源配置不均的結構性問題。此時台鐵宣布「太魯閣號」將於六月底退出花東路段，並預告6月23日起調漲票價，但原承諾給花東居民的票價優惠至今未見影，引發地方反彈聲浪。

台東縣議會議長吳秀華痛批，台鐵此舉未充分考量在地民眾權益，是對台東人極不公平的決策；立委黃健賓也多次在立法院提出質詢，要求中央正視東部民眾面臨的不便與危險，但中央部會迄今未見實質回應。

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根據台鐵規劃，太魯閣號將轉移至西部幹線行駛，花東區段將以EMU3000型新自強號取代。雖然EMU3000運能增加約四成，但因不具傾斜設計，將導致北上南下行車時間延長約20分鐘以上。吳秀華指出，傾斜式列車原是為彎道多、地形崎嶇的東部量身打造，如今卻先退出最需要它的地區，無異於政策反覆，實讓人難以接受。

「太魯閣號自2007年營運以來，一直是台東與西部連結的重要交通工具，現在卻因政策調度而撤出，讓台東再次被邊緣化。」吳秀華強調，政府應該重視東部民眾的時間成本與交通尊嚴，不應一味為提升運能而犧牲舒適與效率。

此外，台鐵預計自七月起全面調漲票價，而交通部曾承諾五月起對花東居民祭出票價優惠政策，卻至今未見具體實施辦法，讓當地民眾備感失望。黃健賓立委批評，中央對東部交通問題總是輕描淡寫，實際協助有限，長期的資源失衡已造成東部民眾「既遠又貴」的交通困境。

台鐵副總經理劉雙火日前則回應，考量花東需求回升，改以EMU3000投入服務可提升整體運能，避免一票難求情況發生，但他也坦言列車速度確實會受到影響。

吳秀華強調，「台東人不該總是站在資源分配的末端，政府推動政策時，不該忘記最遠的那一群人。」她呼籲交通部重新檢討車種與路線調度，保留部分傾斜式列車運行於東部，兼顧公平與效率，才能真正回應地方的交通需求與心聲。

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