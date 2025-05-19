台鐵北迴線隧道內淹損比想像嚴重 預估5/24恢復雙線通行

台鐵新和仁隧道口及隧道內遭土石流淹沒，受損程度較想像嚴重。（台鐵提供）

2025/05/19 18:01

〔記者游太郎／花蓮報導〕台鐵北迴線前天因強降雨導致土石流淹沒和仁至崇德路段軌面，尤其隧道內情況比想像嚴重，目前雙向仍不通，只能以柴聯車編組進行和平至新城間鐵路接駁；台鐵正全力搶修，預估21日先恢復單線行車、24日雙線恢復通行。

昨天花蓮地區強降雨導致北迴線雙向中斷，旅客行程大受影響，台鐵今天啟動疏運應變措施，並調整列車運行班次，台北至花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，藉此加強疏運旅客。

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台鐵路線、電車線等受損，花蓮及和平站擠滿了旅客，不斷詢問接駁的狀況，台鐵花蓮站表示，除了全力搶通外，為確保東部幹線鐵路運輸服務及持續進行路線搶修工程，今天自清晨5時32分首班車起，以柴聯車編組進行和平至新城間鐵路接駁，至下午2時止，計開行17列次，疏運旅客8360人；今晚8時起至深夜12時止，則啟動花蓮與和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次；台北至花蓮間對號列車則開放站票。

台鐵指出，經過評估後，目前北迴線和仁至崇德路段不通的部分，隧道內遭淹沒情況比想像中嚴重，全部修復大約要花4天時間；目前預估東正線21日首班車就可先恢復單線雙向行車，24日可望在完成電車線修復後，恢復雙線正常通行。

台鐵統計，和仁與崇德間的橋面及軌道損壞約200公尺、PC枕斷裂60支，土石淹沒軌面約3000立方公尺（隧道內淹沒約140公尺）；電車線主吊線及接觸線斷損300公尺，電力桿及基礎傾倒毀損1處；號誌及通訊光纜、主電纜斷損300公尺，無線電中繼器損壞一組。

退、換票部份，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於官網或台鐵e訂通APP辦理中斷區間的退票，退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

配合今天和平至新城間鐵路接駁服務應變方案，下午6點後列車運行班次調整如下：

1. 對號列車：

（1） 217次行駛至新城站（新城=樹調間停駛）。

（2） 441次行駛至新城站（新城=樹調間停駛）。

（3） 252次樹林=花蓮間停駛（花蓮=壽豐行駛）。

（4） 447次花蓮=樹林間停駛（台東=花蓮行駛）。

（5） 241次花蓮=和平間停駛（和平=樹林行駛）。

（6） 554次行駛至七堵站（七堵=花蓮間停駛）。

（7） 其餘車次順行至和平站，逆行至花蓮站。

2. 區間（快）車:順行至和平站，逆行至花蓮站。

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