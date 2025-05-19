口罩「孔隙過大」防不了病毒？醫揭：關鍵時刻能救命

口罩「孔隙過大」無法防禦病毒入侵？引網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/05/19 22:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國內新冠疫情連5週升溫，不少醫師察覺到此現象並提出示警。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）強調，別再說「口罩孔洞比病毒大」這種口罩根本沒用，真正要有的功能是攔截大量病毒與飛沫，「這條防線雖不完美，但關鍵時刻真的能救命」。

蒼藍鴿於（17日）在Youtube發文說，別再說「口罩孔洞比病毒大所以沒用」！雖然病毒的確很小，但它們幾乎都是附著在飛沫中傳播，而口罩的功能就是攔截空氣中的飛沫，不管是打噴嚏、講話還是咳嗽，都會產生大量含病毒的飛沫。

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對此，蒼藍鴿指出，口罩並不是「病毒濾網」，而是「飛沫防線」，雖然這條防線並不完美，但在關鍵時刻真的能救命，所以別再拿錯誤的類比來唱衰口罩了。

貼文曝光後，引起網友熱議，「不想戴可以不要戴，但不要用『錯誤』資訊叫人不要戴或笑人戴了沒用」、「不戴防禦就是0%，戴了就算只有50%還是大幅降低感染機率，都挺過新冠了怎麼還有觀念這麼奇怪的人」、「說口罩沒用的就是自己不想戴，但又想周邊的人都陪他不要戴才會這樣說吧」、「口罩的孔隙足以阻擋絕大部分飛沫，口罩的纖維藉由適當的設計和製程可以帶有靜電，對比孔隙還小的東西也能發揮吸附作用」。

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