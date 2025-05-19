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    嘉市民營停車場1小時收百元惹怨 市府：將增闢公營停車場

    嘉義市有多個民營停車場半小時收費50元、1小時達100元，引發民怨。（記者王善嬿攝）

    嘉義市有多個民營停車場半小時收費50元、1小時達100元，引發民怨。（記者王善嬿攝）

    2025/05/19 17:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市中山路與民生北路有4處民營停車場，半小時收費50元，1小時收費就達百元，民眾抱怨將嘉義人當「冤大頭」。市府交通處長許啟明說，持續擴大闢建公營停車場，提供民眾多元停車選擇。

    市議員黃盈智、林煒軒今質詢市區停車場議題，認為有民營停車場半小時收費50元，一小時就100元，嘉市薪資沒有比外縣市高，停車收費卻比外縣市還貴，不少市民反映被當「冤大頭」。

    林煒軒表示，此外，嘉義市智慧停車場管理雲端平台、「愛嘉義」APP，還有停車場資訊不完整、操作介面不直觀等問題，如新加坡有電子道路收費機制，費率根據交通壅堵情況動態調整，高雄市也靠交通大數據，1小時內疏散看演唱會的9萬名歌迷等，建議市府討論浮動費率施行的可行性，以及完整揭露公、民營停車場如一天收費上限等並統一格式，方便民眾查詢。

    許啟明說，依「嘉義市公有收費停車場管理自治條例」，公營停車場收費上限每小時60元，目前公營路外停車場費率為平日每小時20元、假日30元。

    許啟明表示，民營停車場依「停車場法」設置，須透過市場機制去調整，因此市府將持續闢建公營停車場，包括前瞻建設補助興建停車場6場，嘉北國小、義昌公園、崇文國小、市府北棟、舊市公所、長榮公園等，計1476席小汽車停車位；建國二村、復興新村市地重劃區預計新增停26、廣停五等2場，計122席；近期規劃新增忠孝路第一、忠孝路第二、軍輝路停車場、停18、廣停3、湖廣停4、湖廣停6等7場停車場，計488席停車位。

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