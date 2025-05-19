議員爭取鳳山五甲找2校設停車場 陳其邁：須考量很多因素

高市議員鍾易仲表示鳳山五甲停車位一位難求，建議市府選擇兩處校園，規畫地下停車場。（翻攝官網）

2025/05/19 17:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員鍾易仲今質詢指出，高雄近5年來汽車停車位雖增加32%，很多地方、特別是傳統社區明顯不足，他特別提到鳳山五甲一位難求，希望市府找兩所學校蓋停車場，市長陳其邁答詢指出，設停車場須考量很多因素，市府會再盤點。

鍾易仲統計，2020年1月，全市汽車912654輛、停車格有157442個，比例大概每5.6輛車有1個車位；2025年10月預估有965646車、208114停車位，大概每4.6輛車有1個位置。

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他提到5年多來，汽車增加5.8%、汽車格增加32%，感覺車位增幅不少，實際上還是很多地方很難停車；尤其鳳山五甲地區因屬於傳統社區規劃，發展至今根本一位難求。

鍾易仲建議市府，可否比照市區部分學校設地下停車場的機制，於五甲地區選擇兩處學校設停車場，希望能在市長陳其邁卸任前有著落。

陳其邁答詢表示，停車場場址也有許多選擇，不一定是學校，且有些學校不一定同意；整體而言要設停車場須考量很多因素，但市府會盤點現有資源，包括公有地部分，再酌量於有需求的區域評估增設可能性。

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