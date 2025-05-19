新購受泥船「高601號」下水 第三季加入高雄港服務行列

「高601號」受泥船將於今年第三季加入高雄港服務團隊。（高雄港務分公司提供）

2025/05/19 17:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣港務高雄分公司新購受泥船「高601號」，於18日在新加坡金興造船廠舉行命名暨下水典禮，預計今年第三季交船運轉，高雄港清淤疏濬將新添生力軍。

高雄港務分公司委託港勤公司代辦新購受泥船，由新加坡金興造船得標，原訂15日舉行命名暨下水典禮，因下水須考量當地區域潮汐、港口特性及作業安全性，於18日凌晨下水。

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高雄港務分公司指出，高雄港主航道、各碼頭船席每年清淤量約20萬立方米，目前有「高608」、「高609」兩艘受泥船值勤，但這兩艘船齡已2、30年，相當老舊，且泥艙容量只有300立方公尺，而「高601號」泥艙容量增大至680立方米，可大幅提升高雄港內浚挖的效益，未來將取代兩艘老舊船隻。

除此之外，「高601號」為自航式船舶，相較於「高608」、「高609」需要其它船隻拖帶，效率更高、速度更快。該受泥船將入CR船級認證，其承載能力須達到1000噸（含以上），泥艙滿載時航速12節。

高雄港務分公司還指出「高601號」另一特點，為該集團首艘開體式受泥船，有別於傳統受泥船開艙方式，其底部可以完全打開，卸泥速度更快，也更方便維修。

「高601號」造價為新台幣2.5億元，具有3200匹馬力，船長62公尺、模寬11公尺、模深4公尺，總噸位為999噸。

「高601號」於新加坡舉行命名暨下水典禮。（高雄港務分公司提供）

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