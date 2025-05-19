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    陽明交大客家文化學院客家週開跑 慶賀客院20年發表紀念特刊

    國立陽明交通大學客家文化學院於今（19）日舉辦客家週開幕式，同時為慶賀客家文化學院成立已20年等，客委會主委古秀妃等嘉賓出席。（陽明交大客院提供）

    國立陽明交通大學客家文化學院於今（19）日舉辦客家週開幕式，同時為慶賀客家文化學院成立已20年等，客委會主委古秀妃等嘉賓出席。（陽明交大客院提供）

    2025/05/19 17:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立陽明交通大學客家文化學院於今（19）日舉辦客家週開幕式，同時為慶賀客家文化學院成立已20年等，特舉行《踏實望遠—我們客院是怎麼建起來的？》紀念特刊新書發表會，與多次獲獎的《全球客家研究》期刊10年耕耘慶祝會，客委會主委古秀妃等嘉賓出席，歷屆師生齊聚一堂，場面十分溫馨。

    陽明交大客家文化學院位於新竹縣竹北市六家民俗公園，客家週系列活動今起到6月7日舉行，內容包括：「馬來西亞砂拉越美里市客家市鎮踏查誌」海報展、「戲說客語：歷屆表演回顧展」客語戲劇表演影片展、「客家文學：《魯冰花》英譯版誕生」座談等。

    客委會主委古秀妃表示，感謝陽明交通大客家文化學院為國家培育人才，像是客委會現任副主委邱星崴就是客院的博士生。「世界客家的研究打開了我們的視野，新南向政策讓台灣與東南亞客家交流頻繁，但我們仍要保有自己的在地性，未來也要持續努力推廣普及」。

    陽明交大副校長周倩表示，客家文化學院蓋起來很不容易，而且是絕無僅有在古蹟群裡的學院。校方努力引進校內各處室的資源，提升研究能量，希望《全球客家研究》能更上一層樓，成為國際期刊。

    客家文化學院院長簡美玲表示，自2004年成立以來，該院從「兩系一中心」（人文社會學系、傳播與科技學系、國際客家研究中心）到博士班，從最初在光復校區開課，到紮根六家校區，20年來積極提升軟硬體設施，持續培育學生對客家與多元族群的博雅教育及人文素養，堅守教學和研究初心。

    紀念特刊主編魏玓教授分享特刊編纂過程中的點滴，尤其感謝該院首任院長莊英章退休教授撥冗接受訪談，豐富了特刊的歷史厚度和人文溫度。魏玓說，特刊的特色在於它不是一本慶賀式的紀念書，而是追本溯源、安身立命的客院記事本。

    此外，《全球客家研究》期刊自2013年創刊以來，經過10多年耕耘，榮獲8項國家圖書館獎項，包括今年蟬聯國家圖書館「人類學學門熱門期刊：即時傳播獎」與「人類學學門熱門期刊：長期傳播獎」2項大獎。簡美玲感謝客委會長年的支持，也感謝客院前院長張維安和黃紹恆，執行編輯與編輯委員們的用心投入，讓她得以承先啟後，持續推動期刊電子化即時傳播至世界各地。

    陽明交通大學客家文化學院成立已20年等，今天特舉行《踏實望遠—我們客院是怎麼建起來的？》紀念特刊新書發表會。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院成立已20年等，今天特舉行《踏實望遠—我們客院是怎麼建起來的？》紀念特刊新書發表會。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院為請慶賀新書出版與《全球客家研究》期刊得獎，特別邀請新書《踏實望遠》主編魏玓教授（左起4人）、副校長周倩、客委會主委古秀妃、《全球客家研究》期刊主編簡美玲等一起切蛋糕書慶賀。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院為請慶賀新書出版與《全球客家研究》期刊得獎，特別邀請新書《踏實望遠》主編魏玓教授（左起4人）、副校長周倩、客委會主委古秀妃、《全球客家研究》期刊主編簡美玲等一起切蛋糕書慶賀。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院的《全球客家研究》期刊自2013年創刊以來，經過10多年耕耘，榮獲8項國家圖書館獎項。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院的《全球客家研究》期刊自2013年創刊以來，經過10多年耕耘，榮獲8項國家圖書館獎項。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院成立已20年，歷屆師生齊聚一堂，場面十分溫馨。（陽明交大客院提供）

    陽明交通大學客家文化學院成立已20年，歷屆師生齊聚一堂，場面十分溫馨。（陽明交大客院提供）

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