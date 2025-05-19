用路人請留意！竹縣4處固定測速照相設備6/11啟用

新竹縣政府警察局將於6月11日啟用四處新建與汰換的固定式測速照相設備，其中1處位在竹東鎮中興路一段94之2號前路段。（記者廖雪茹攝）

2025/05/19 17:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕用路人請留意！新竹縣政府警察局表示，為提升道路安全、減少事故發生，將於6月11日啟用4處新建與汰換的固定式測速照相設備，分佈竹東鎮中興路一段94-2號前、芎林鄉文德路259號前、關西鎮石岡子路736號前、新豐鄉台15線62.8公里處，目前擴大宣導中，請民眾依速限行駛，共同維護交通安全。

警察局交通隊表示，這4處地點都是車禍件數相對多，易肇事路段，或是由地方民意代表提議。其中，竹東鎮中興路（竹122號縣道）為竹東外五里往來竹市的主要道路，也是工研院和新竹科學園區的通勤幹道，為雙向4線道，速限50，尖峰時段車流量大，但常因車速過快等因素而事故頻傳。

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芎林鄉文德路（竹115號縣道）為芎林往來新埔的要道，速限50，沿途彎道多，車速太快容易肇事。關西鎮石岡子路（竹118號縣道）為關西往來新埔的幹道，也可通往國道3號關西交流道，速限60。新豐鄉台15線為替代西濱台61線的平面道路，速限60，車多且車速快。

據統計去年1整年的交通事故件數，竹東鎮中興路一段共計36件，其中1件為重大死亡車禍；芎林鄉文德路共計20件；關西鎮石岡子路共計31件，其中1件為重大死亡車禍；新豐鄉台15線共計15件。

交通隊表示，4處新建與汰換的固定式測速照相設備目前擴大宣導中，預計6月11日正式啟用。依照《道路交通管理處罰條例》第40條規定，汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速可裁罰1200元至2400元罰鍰，請用路人遵守交通規則，減速慢行。

新竹縣政府警察局將於6月11日啟用四處新建與汰換的固定式測速照相設備，其中1處位在竹東鎮中興路一段94之2號前路段。（記者廖雪茹攝）

芎林鄉文德路（竹115號縣道）為芎林往來新埔的要道，速限50，沿途彎道多，車速太快容易肇事。（記者廖雪茹攝）

關西鎮石岡子路（竹118號縣道）為關西往來新埔的幹道，也可通往國道3號關西交流道，速限60。（記者廖雪茹攝）

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