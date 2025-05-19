嘉縣衛生局抽驗端午食材 2件菜脯二氧化硫超標

嘉義縣衛生局抽查市面上端午節食材。（嘉義縣衛生局提供）

2025/05/19 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣衛生局啟動端午節應景食品專案抽驗，前往量販店、賣場、超市或傳統市場抽驗粽子、菜脯、蝦米乾、生鮮肉品等產品，共抽驗48件，檢驗食品添加物（防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑）、乙型受體素及各類食品衛生標準，其中2件菜脯產品二氧化硫超標，不符規定，經查來源為外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦，其餘46件產品與規定相符。

嘉義縣衛生局長趙紋華說明，違規菜脯產品因二氧化硫超標，已依法處辦，呼籲食品業者遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，如未依規定使用食品添加物，將依食品安全衛生管理法第47條處3萬至300萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，蔬菜醃漬後的顏色容易暗沉，部分業者為改善暗沉，在生產過程中添加亞硫酸鹽類進行漂白，亞硫酸鹽類加工後會轉變為「二氧化硫」殘留於產品中；微量二氧化硫可經人體代謝透過尿液排出體外，對健康影響不大，若攝取過量恐引發呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀；二氧化硫大多為水溶性，相關食材如蘿蔔乾、粽葉可用水浸泡沖洗並重覆換水，減少二氧化硫殘量。

趙紋華提醒，選購食品時應挑選信譽良好廠商，選擇有完整包裝及食品標示的產品，顏色鮮豔或有刺激性氣味的食品應避免購入；抽驗結果公布於衛生局網站，民眾有疑問可電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法