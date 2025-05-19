林俊憲續爭近20億建台南4座停車場 交長：再爭60億支應

立委林俊憲（左二）偕交通部長陳世凱（左一）與多位市議員會勘將興建在舊台南榮家基地的東停28立體多目標停車場現況情形。（記者王俊忠攝）

2025/05/19 16:54

〔記者王俊忠／台南報導〕為緩解台南市東區、後火車站及永康區、佳里市區的停車問題，立委林俊憲向中央爭取前瞻經費近20億元，興建東區東停28、東區文社1、永康區西灣、佳里區進學等4座立體停車場。19日在台南會勘，交通部長陳世凱指將再爭取60億前瞻預算，全力支持台南停車場的興建需求。

立法院交通委員會立委林俊憲，19日會同交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞與立委林宜瑾、郭國文、市議員蔡筱薇、朱正軒、黃肇輝、謝舒凡、李宗霖與曾培雅等人，到台南東區、永康等地會勘，了解4座立體停車場的規劃進度與現場狀況。

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林俊憲表示，台南近幾年發展快速，停車需求與日俱增，此次針對東區、永康、佳里等地的停車需求，再向中央新增提案爭取預算支持。其中東區東停28爭取中央補助10.7億元、東區文社1補助5.16億元、永康區西灣補助2.31億元、佳里區進學補助1.41億元，合計近20億元，加上地方自籌款，總經費達45.31億元，目前這4座停車場正陸續規劃、設計等前置作業，預計2026年底起可相繼進入開工興建的階段。

交通部長陳世凱表示，之前的前瞻計畫預算已用260億元補助各縣市興建停車場，台南已補助24億元興建13處停車場，因為各地仍有建置停車場需求，交通部計劃再向行政院爭取60億元來支應。該部會全力支持台南這4座立體停車場的興建計畫，事實上在總統賴清德擔任行政院長期間，就很支持地方停車場的設置，會加速進行相關的行政作業與發包執行，全力配合台南停車場的興建。

林俊憲提到，東停28多目標停車場，興建在舊台南榮家基地，整合東區公所、府東戶政所及忠孝里活動中心在停車場大樓內一起運作，除了增加停車供給、也改善區、戶政與里活動中心的作業、營運；東區文社1停車場在寸土寸金的成大旁黃金地段，興建停車場也可支援火車站前站的停車需求；近幾年人口成長快速的永康區與市區缺新停車場的佳里區，也都有增設停車場的需求，感謝交通部協助台南交通建設，未來他會持續爭取更多資源，完善大台南的交通基礎建設，讓台南變得更好、成為宜居城市。

台南市東區東停28立體多目標停車場大樓，計劃興建在舊台南榮家的基地上（左、中側樹木處區域）。（記者王俊忠攝）

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