世壯運新北賽事遭爆漏洞百出 議員狂轟賽程紊亂、餐點受潮

新北市議員張嘉玲、顏蔚慈在議會質詢雙北世壯運問題不斷、簡直變成全民抓包比賽，市府不僅改善進度緩慢，導致志工被迫在第一線承受質問，要求市府立即改善現有問題、避免後續賽事繼續紕漏。（記者羅國嘉攝）

2025/05/19 16:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府18日舉行「世壯運選手歡迎晚會」，除有表演活動外，也提供在地美食，包含石門肉粽、淡水魚酥、金牛角與台式馬卡龍的點心盤，及石門鐵觀音冷泡茶，不過，今（19）日市議員張嘉玲、顏蔚慈在議會質詢雙北世壯運問題不斷、簡直變成全民抓包比賽，市府不僅改善進度緩慢，導致志工被迫在第一線承受質問，要求市府立即改善現有問題、避免後續賽事繼續紕漏。

張嘉玲指出，選手歡迎晚會場面混亂，不僅餐點多為高熱量精緻澱粉，魚酥甚至還受潮變軟，而且雖然椅子比台北市歡迎晚宴還多，但是塑膠椅、比廟會座位還不如，導致許多遠道而來的選手只能席地而坐，民眾也覺得餐點高澱粉不適合運動選手，網友稱「素食便當比高澱粉不營養餐點更受歡迎」，質疑市府辦活動狀況。

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不僅如此，張嘉玲更批，日前樹林紅土網球場凹凸不平，市府賽前才倉促整修，結果外面下大雨、場內下小雨，觀眾席上方屋頂漏水，現場還是選手休息區與工作人員記分區，質疑市府巡檢場地簡直是頭痛醫頭、腳痛醫腳，場地檢查不確實。

顏蔚慈也說，網友有成立「靠北世壯運」，每天反應世壯運狀況頻傳的大小事，日前有民眾前往參加網球比賽，現場缺乏賽務引導與報到資訊，導致選手在場邊枯等，不知何時上場，賽程混亂連裁判都感困惑。此外，社群中大量志工反映資訊不透明、無人處理，甚至有個人資訊誤植情形，志工無償付出卻被迫承擔市府缺失帶來的民怨，令人心寒。市府應當正視志工的辛苦付出。

副市長劉和然說，總檢查過程中當下沒看到的問題，發現後市府就立即處理。世壯運是亞洲第一場，總希望辦好，新北市有瑕疵缺失會立即改、發現問題立即解決；另外針對晚宴部分，每個活動辦理的時候都有它的特性，昨天安排的場次是以民俗，都是新北特產，不過晚會重點不在飲食，是輕食，不知為何評價不好。

體育局長洪玉玲表示，靠北世壯運市府每天都會上去看，發生在新北的事情，第一時間都會處理，會按照大會分工分頭處理，對於每個場地比賽都有回報，基本上目前都是按照表定開賽；至於屋頂漏水，坦言總檢查沒到這麼細，主要是針對比賽場地檢查，坦承樹林網球場場地老舊，從1999年完工到現在，確實整個建築物上老舊也是事實，後來發現主要是建築物排水系統的矽利康老化導致漏水，市府已請廠商進駐。

昨日新北市政府舉辦選手歡迎晚會提供每位選手在地特色美食，包含石門肉粽、淡水魚酥、金牛角與台式馬卡龍的點心盤，以及石門鐵觀音冷泡茶為代表的地區茶飲。（記者羅國嘉攝）

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