台北國際觀光博覽會5/23登場 特色行程、超值優惠、還有明星同行

「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」將在5月23日至26日登場。（記者羅沛德攝）

2025/05/19 16:44

〔記者林志怡／台北報導〕「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」將在5月23日至26日登場，今年規模再創新高，參展廠商達350家，各家航空、旅遊也將祭出特色行程或超值優惠，華航提供最低77折優惠，長榮則主打日、港指定航線限時優惠，可樂旅遊則獨家開賣與明星同行行程，遊客可與李多慧一起深入了解韓國全州，或和香蕉哥哥、草莓姊姊遊香港。

台北市旅行公會理事長駱炫宏指出，TTE將於5月23日至26日期間，於台北世貿登場，這次規模升級，計有850個展位、350家國內外參展單位，包括10國海外觀光顧問、4大航空公司、中央及20縣市政府、10大旅行社等，相信今年TTE不只能突破去年30萬人次參展紀錄，更可創造更多商機，帶來企業合作與市場潛力。

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此外，駱炫宏說，今年的TTE以陸海空新體驗為主題，象徵疫情後旅遊多元、多項發展，從城市悠閒漫步，到郵輪假期時光、高山鐵路、海底深淺，都可以依據旅客需求與期待，提供最合適的服務，也期待透過更重視體驗與品質的服務，讓下半年的旅遊發展再創高峰。

今年的TTE展期間，華航、長榮、台灣虎航等推出2025最新航線與TTE限定優惠，其中華航推出77折優惠與限量好禮，長榮主打往返東京、大阪、香港的限時優惠，最低只要3230元起，台灣虎航則祭出線上旅展全航線799元起的超值票價。

旅行社行程方面，可樂旅遊獨家開賣與明星同遊行程，旅客可在香蕉哥哥、草莓姊姊全程陪同下，一同暢玩香港迪士尼與香港海洋公園，還有睡前故事、健康早操等特色亮點，另有「跟著李多慧玩韓國」的全州之旅行程。

另五福旅遊推出多種優惠行程，搶攻暑假、中秋雙十連假出遊熱潮，日本東京暑假跟團5日免3萬，澯星旅遊日本熱門行程則最高可折萬元，在TTE現場也將提供極光產品最高折扣，弘大旅行社則主打紐奧長天數行程，各家旅行社都推出優惠措施，力拚出團。

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