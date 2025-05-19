驚人！彰縣列冊環保志工超越二水全鄉人口 真實數字曝

彰化縣環保志工比一個二水鄉人口還多，他們成為改變彰化最美麗的力量。（圖由環保局提供）

2025/05/19 16:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕做環保，其實你我都能參一腳！目前彰化縣已經有超過1萬5000人取得環保志工記錄冊，實際投入服務的人數甚至超過彰化人口最少的二水鄉（約1萬3000多人）。這群志工來自各行各業，有家庭主婦、上班族、學生更有阿公阿嬤們，人人利用假日或空閒時間，掃街、撿垃圾、河川巡守、淨灘，不靠公部門指派，自己動手就能把社區變乾淨，讓做環保成了大家一起參與的生活日常。

環保局表示，目前全縣有425支環保志工隊分散在全縣不同社區，為了鼓勵並支持社區讓環保志工隊持續不斷運作，縣府今年投入1248萬元補助406個社區執行「綠意社區環境教育補助計畫」，提升環保行動力，改善環境品質。

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環保局指出，別小看隨手亂丟垃圾的影響，像塑膠袋流入大海，最後還是會回到我們嘴裡，因為我們吃魚、吃海鮮，污染會繞一圈回來。社區居民願意當環保志工，一點一滴改變社區周遭環境，就是最有意義的事。

縣長王惠美多次在公開場合讚賞環保志工，她說，環保志工是最美的彰化力量！縣府感謝這群志工無怨無悔地守護家園，也因為鄉親們願意配合垃圾分類，彰化縣每年垃圾量得以減少5000多噸，不僅資源回收率提高，廚餘再利用也有明顯進步，未來將進一步推廣二手物資再生市場，讓剩餘資源不僅能變現，甚至將部分回收所得挹注長者供餐，實現社區共好。

彰化縣環保局為感謝環保志工對社區的付出，每年定期舉辦活動讓環保志工同樂交流。（圖由環保局提供）

目前彰化縣有425支環保志工隊分散在全縣不同社區，不靠公部門指派，自己動手就能把社區變乾淨，讓做環保成了大家一起參與的生活日常。（圖由環保局提供）

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