台中綠美圖及會展中心10月試營運 交通旅宿壓力測試引關注

綠美圖有最大樓層圖書館服務區。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/19 16:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖及台中國際會展中心10月均將試營運，台中市議會都發建設水利委員會今前往考察，針對兩館均將在10月試營運啟動壓力測試，憂週邊交通及旅宿容量不足，恐影響開館營運效益；建設局指出，兩場館停車位計有千個，另交通局預計在北測規劃停車場，未來營運後也會加強接駁車，經發局則指出，目前估計旅宿容量充裕。

台中綠美圖是國內首座美術館與圖書館共構的建築，斥資40.4億打造，外牆採金屬擴張網設計，內有全台最高展示大廳高27公尺及最大展示書區；會展中心斥資89億餘打造，共可容納2360攤，因應精密機械展，展場樓板承重及淨高均有加碼設計，車輛甚至可直開進4樓搬運展品。

請繼續往下閱讀...

其中綠美圖預計10月28日試營運、12月13日開館；會展中心則訂6月12日辦理點交給外貿協會，貿協預計投資3億進行室內裝修，訂10月21日至23日試營運舉辦國際五金展，估有來自70國400個廠商800攤參與；另訂今年12月底前開幕，明年也會在3月另舉辦國際工具機展，也估有超過400家廠商、1800攤參展。

委員會召集人陳淑華及副召集人黃佳恬指出，兩大重點建設同在10月試營運等同進行壓力測試，但目前水湳轉運中心進度延後，包括停車空間不足，週邊道路狹小，交通挑戰大；議員張家銨指出，營運後除有大量廠商進出卸貨與人潮聚集等挑戰，配套若未跟上恐導致周邊交通回堵，甚至波及鄰近社區生活品質。

此外，包括陳淑華、黃佳恬及議員張芬郁也提醒，兩大建設週邊並無旅宿，住宿不便，來自國內外的參展者的住宿、交通需求均應及早因應準備，以免影響未來營運效益。議員林霈涵則指出，兩大建設展場多玻璃帷幕，開館後恐重空調，電費恐極龐大，關切館舍節能設備。

建設局長陳大田指出，除現有停車空間外，另交通局預計在北測規劃停車場，未來營運後也會加強接駁車，經發局長張峯源則指出，台中市每月吸約12萬外國觀客到台中旅遊，目前飯店旅宿容量充裕，至於經貿6及經貿8的招商預計近日啟動二度招標，因兩館開館在即，廠商詢問度高，另因應會展中心10月試營運，近期會跟交通局及業者開會因應之道。

台中市議會都建水委員會議員考察綠美圖及會展中心關切試營運準備。（記者蘇孟娟攝）

綠美圖與會展中心雙雙在10月試運，議員關切若無交通配套恐造成週道路塞車。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法