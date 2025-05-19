《魚頭君帶路》入夏旅行指南 帶你玩台南

沙崙智慧綠能科學城以太陽能板和風力發電機為素材構成大型公共藝術，圖為作品「風之使者」。（圖由台南市政府提供）

2025/05/19 16:00

〔記者王姝琇／台南報導〕炎炎夏日，南市觀旅局吉祥物「魚頭君」帶路入夏旅行指南，走訪綠能相關特色景點，台史博、沙崙智慧綠能科學城，及虎頭埤和烏山頭水庫的太陽能水上觀光船。

觀旅局長林國華表示，5月號《魚頭君帶路》電子報介紹大台南綠能相關的特色景點，希望從綠能的角度切入，讓民眾在旅行的同時，吸收新時代的能源知識，進而建立友善環境的遊憩方式。

請繼續往下閱讀...

台史博外觀最令人印象深刻的光電雲牆，是台南綠色建築史上的先鋒示範，也是網美拍照朝聖地；沙崙智慧綠能科學城以太陽能板和風力發電機為素材，構成3座大型公共藝術，成為打卡地標；此外，虎頭埤風景區和烏山頭水庫風景區使用的觀光遊湖船，正是由太陽能打造動力。

市長黃偉哲表示，為響應全球環境永續目標，台南市在綠能下了不少工夫，包括太陽能發電、電動公車、風力發電等，也希望民眾從旅遊中認識台南有哪些綠能景點。此外在旅遊過程中也要降低環境衝擊、實踐永續，例如選用大眾運輸、租用共享電動車、公共自行車、選擇環保旅宿等。

《魚頭君帶路》於「台南旅遊網」不定期推出，以電子方式發行，節省印刷、運輸、倉儲等成本，在提供旅客旅遊資訊的服務同時，也符合節能減碳的潮流，民眾可下載高解析度版本，作為每次出遊計畫的參考。

台南市觀旅局《魚頭君帶路》電子報推出入夏旅行指南，走訪台南綠能相關特色景點，推廣建立友善環境的遊憩方式。（圖由台南市政府提供）

台南市觀旅局《魚頭君帶路》電子報推出入夏旅行指南，走訪台南綠能相關特色景點，推廣建立友善環境的遊憩方式。（圖由台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法