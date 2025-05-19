中市南屯春社里2天爆管4次 議員要求水公司更新管線須系統評估

台中市南屯春社里一再破管，造成民眾生活不便，現已修復。（何文海提供）

2025/05/19 16:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南屯區春社里的自來水管日前2天爆管4次，由於天氣相當炎熱，造成民眾相當大的不便，里長更直呼老天救命，市議員何文海尋求立委何欣純協助，要求自來水公司搶修，目前已恢復供水，要求水公司建規劃管線更新時，不應只著眼於管線老舊汰換，更應納入區域近年人口增長、都市開發與用水需求變化地區，進行整體性系統評估與規劃。

議員何文海表示，他近期接獲里民反映，指春社里短短2天爆管4次，水公司無預警停水，現今天氣炎熱，已嚴重影響民眾的生活，民眾也因臨時停水來不及儲水而怨聲載道，同時，他又看到春社里里長李志洋在臉書大喊：「天公伯救救我，自來水又破管！」顯見民眾的痛苦。

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他尋求立委何欣純的協助，請自來水公司立即給予改善機制，積極追蹤檢討搶修工項進度，水公司14日前往修復，目前自來水管線已完成修復，已正常供水。

何欣純、何文海都指出，頻繁發生爆管事故，凸顯老舊自來水管線潛在風險，要求自來水公司應加快盤點並汰換區內高齡管線，除忠勇路依汰換期程排定施作外，更要求自來水公司調控區域水量，並加速汰管工程以穩定供應南屯區與鄰近烏日區學田路一帶用水需求。

何文海也建議規劃管線更新時，不應只著眼於管線老舊汰換，更應納入區域近年人口增長、都市開發與用水需求變化地區，進行整體性系統評估與規劃，確保更新管線能夠支應未來都市發展長期所需，不要再重蹈自來水供水不穩定的問題，呼籲自來水公司不能每次都是消極被動等到漏水才修、應積極建立預警與更新機制。

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