議員稱高雄車站周邊危老建築都更態度消極 林欽榮：獎勵明年底落日

高市議員黃香菽關注高雄車站周邊都更案進度。（翻攝官網）

2025/05/19 16:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃香菽今質詢關切高雄車站周邊發展，除關切都更進度，也提及部分危老建築的屋主態度消極、恐影響整體發展；副市長林欽榮答詢時提到市府持續溝通中，同時提醒危老建築獎勵機制2026年底落日、要申請要快。

黃香菽表示，高雄車站周邊都更案攸關高雄城區發展，黃香菽特別點名站東舊宿舍公辦都更因原物料大漲，廠商與台鐵目前僵持、恐進入仲裁；另一個是產權複雜的國城站前廣場，聽聞有部分套房屋主傾向都更。

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黃香菽進一步提到，除了這兩個大標的，車站旁累計有約10戶老屋符合危老，卻因屋主態度消極？始終無法有更新機會，建議市府再設法溝通，避免車站周邊都更都完成了，卻仍有過於老舊的建築存在。

林欽榮答詢指出，都更危老是中華民國特創規範，不須經過都更程序，只要達到一定面積就可申請；他同時提醒，這個特別法將在2026年底落日，有意申請的屋主要快， 目前掌握的車站前10案危老都更，有幾個案子已經審批過。

高雄車站週邊有數個建築符合危老條例，議員黃香菽表示，但屋主態度不積極。（記者王榮祥攝）

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