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    旗津遭誤傳「送肉粽」 區公所籲勿恐慌：只是送索習俗

    旗津區公所澄清，某社區管委會送索儀式為一般宗教習俗祈福儀式，並非「送肉粽」，呼籲民眾勿恐慌。圖為彰化地區「送肉粽」。（資料照）

    旗津區公所澄清，某社區管委會送索儀式為一般宗教習俗祈福儀式，並非「送肉粽」，呼籲民眾勿恐慌。圖為彰化地區「送肉粽」。（資料照）

    2025/05/19 16:39

    〔中央社〕高雄19日電）有關旗津某社區管委會25日晚間舉行送索儀式，遭社群網路誤傳為「送肉粽」；對此，旗津區公所澄清，此次儀式為一般宗教習俗祈福儀式，並非「送肉粽」，呼籲民眾勿恐慌。

    高雄旗津區公所指出，13日旗津區發生一件非自然死亡事件，家屬為求亡者早日解脫並祈求平安，委請殯葬業者25日晚間進行宗教除煞「送索」祈福儀式。

    區公所今天發布新聞稿表示，當天儀式為一般宗教習俗，與網路所傳俗稱「送肉粽」儀式內容不符，並非社區管委會公告所載內容，相關訊息已有明顯偏差，呼籲民眾勿過度恐慌。

    旗津區長張淑貞表示，已即時在區公所臉書（Facebook）粉絲專頁及旗津相關社群臉書發布澄清訊息，並要求社區管委會更正相關訊息，加強對社區居民說明澄清，以降低民眾疑慮與恐慌，維護社區安寧與地方和諧。

    區公所主秘張貴珍告訴中央社記者，「送索」即是將上吊身亡繩索透過儀式化掉，讓亡者不受繩子拘絆，得以自由。

    文史工作者指出，「送肉粽」儀式是將相關繩索或樹枝等物品，沿著原先規劃好的路線一路送到海邊，再把物品燒掉，若過程不順利，還要再辦一次；儀式送的不是自殺者的鬼魂，送的是自殺後留在現場的煞氣。

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