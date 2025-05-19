2027年前完成13座立體停車場 南市：再盤點增4座

台南市府持續盤點立體停車場興建場地，今年度提出東區、永康區、佳里區的4個場域，力拚明年開工，持續改善地方停車需求。（圖由台南市政府提供）

2025/05/19 16:06

〔記者王姝琇／台南報導〕南市爭取中央前瞻經費補助建設13座立體停車場，預計將於2027年全數啟用，共提供3487席小客車、2138席機車停車格位。今年度再盤點出東區、永康區、佳里區的4處立體停車場場域，力拚明年開工，持續改善地方停車需求。

立法院交通委員會立委林俊憲今天會同立委林宜瑾、郭國文，邀交通部長陳世凱及公路局長陳文瑞一同考察東區東停28等4處立體停車場場址，盼藉由中央與地方攜手，改善地方停車需求。

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台南市目前已獲前瞻經費補助13座立體停車場，共計24.77億元，地方配合投入55.34億元，現已啟用5座，今年底前再完成3座，預計2027年全數啟用。

市長黃偉哲表示，市府團隊持續盤點台南市停車熱區內可新建立體停車場的場域，今年3月已提報「佳里區進學立體停車場」、「永康區西灣立體停車場」；7月前再提報「東區東停28立體多目標停車場」、「東區文社1立體多目標停車場」。4座新增案總工程經費45.31億元，爭取中央補助19.58億元，其餘由市府編列。

交通局長王銘德表示，台南市獲前瞻建設計畫補助立體停車場的執行成果有目共睹，13座立體停車場將於今年度前完成8座，然各停車熱區對立體停車場仍有高度需求，市府盤點適合用地後啓動前期規劃設計作業，並同步提案爭取補助經費，俾利盡量縮短所需期程及加速經費執行率。

目前盤點出4個場域，其中佳里區進學立體停車場及永康區西灣立體停車場規劃採統包方式辦理，目標預計在今年底前辦理工程發包、明年開工；東區東停28立體多目標停車場及文社1立體多目標停車場，亦將於今年度提早展開規劃設計作業，後續則需配合相關都市計畫變更，或市地重劃等用地取得時程辦理工程發包及開工，以同步作業方式盡量縮短停車場工程所需期程。

黃偉哲指出，本次提案4座立體停車場，均已先行編列預算辦理前期規劃作業，期望交通部、公路局能盡速辦理審議作業加快核定補助經費，中央地方共同攜手解決停車問題，創造民眾福祉。

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