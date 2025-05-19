竹市世界高中7月停招133在校生成人球 市議員劉崇顯籲市府這樣做

新竹市私立世界高中7月停招，133名在校生安置成燙手山芋？新竹市議員劉崇顯籲市府提供協助。（記者洪美秀攝）

2025/05/19 16:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市私立世界高中宣佈今年7月起停招，讓133名在校生及家長炸鍋砲轟學生變人球，至今學校未提出合適的安置方案，引發家長及在校生恐慌。對此，市議員劉崇顯則籲市府不應置身事外，應「扛起協助安置的責任，照顧新竹世界的孩子」。

劉崇顯說，世界高中即將停招的訊息經本報獨家披露後，其實去年底他起就陸續收到許多家長的陳情，一開始學校說將從技職體系轉變成普通高中，這讓原本許多選擇練就一技之長的孩子，現有的求學之路遭受到許多衝擊，近日更變成全校停招，無論是家長或孩子的焦慮都更雪上加霜。

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他說，家長們之所以會如此焦慮甚至是感到憤怒，是因為世界高中現有的技職科別中，與新竹地區其他私立高職的科別不一定完全相符甚至存在些許落差，如果只是為安置學生而胡亂轉校，會讓孩子難以延續與精進正在磨練的專業技能。

雖然世界高中是私立學校，依現行規定學生無法自行轉學至公立學校，但現在面臨的是不可抗拒力的停招而非單純轉校，以美工科為例，目前新竹地區具相同類科者就只有公立的香山高中，他呼籲市府能夠以「專案處理」世界學生的安置，能讓孩子在其選擇的道路上持續走下去。

他說，就學途中遇到學校停招任誰都不樂見，是否能夠介入協助讓孩子有個更好去處，就看市府對於技職教育的責任感，是否重視「讓新竹的孩子成為世界的孩子」的願景。

市府教育處表示，有關私立高級中等以上學校退場機制，主管機關為教育部，世界高中依據私立高級中等以上學校退場條例辦理，竹市府予以尊重。

教育處也提醒，學校要做到不欠薪、不積欠廠商貨款、並進行學生安置輔導及教職員安置輔導等4項目標。為顧及學生學習權益，該校已在尋求竹苗區私立學校協助提供可供安置的名額。市府將持續關注該校退場作業，保障學生的受教權及教師工作權，並配合教育部後續措施。

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