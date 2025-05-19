教育部推國際學伴計畫 上萬名中小學生參與

教育部推動「國際學伴計畫」，今日在嘉義縣水上鄉成功國小舉行大小學伴相見歡活動。（圖由教育部提供）

2025/05/19 15:19

〔記者林曉雲／台北報導〕為促進國中小學生的英語學習興趣與國際交流，教育部推動「國際學伴計畫」，透過外籍與本國籍大學生擔任「大學伴」，每週與國中小學生進行線上英語文化交流課程，每學期辦理相見歡活動，讓雙方從線上走向真實互動，加深情誼、拓展視野，累積已招募3500人次大學生、759所學校、1萬多名國中小學生參加。

今（19）日在嘉義縣水上鄉成功國小舉行相見歡活動，成功國小全校師生共同迎接來自法國、德國、紐西蘭、澳洲、西班牙與台灣等12位大學學伴，成功國小學生以英語自我介紹，安排闖關遊戲、品嘗在地美食及文化體驗等活動，增加大小學伴的互動機會，平常只能視訊相會的大小學生們顯得雀躍興奮。

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營運中心計畫主持人、國立台灣大學教授吳俊輝說明，大學生自主申請參與計畫後，需通過評選與培訓，才能與中小學進行媒合配對，學期間的視訊活動除了大學伴會以英語介紹自己國家的食衣住行等貼近生活的主題外，也會分享文化差異、經濟活動、政治及民生環境等，小學伴則能練習將台灣在地的生活與文化以英語分享與表達。

教育部資科司專門委員鄭凱仁則表示，國際學伴計畫希望藉由將台灣的外籍生資源帶入地方學校，透過與不同文化背景的朋友對話，自然開口說英語，能激發學習興趣，並拓展全球視野，也藉此讓外籍生增加了解台灣文化的機會，感謝大學生的熱情投入以及團隊的努力。

鄭凱仁也表示，根據統計，參與計畫的國中小學生，因為增加英語使用機會，9成以上的學校都展現持續參與的高度意願，教育部將持續推動國際學伴計畫，增進中小學生學習外語及外國文化的動機，拓展國際視野，並讓外籍生深入了解台灣的在地文化，深植國民外交實力。

教育部推動「國際學伴計畫」，今日在嘉義縣水上鄉成功國小舉行大小學伴相見歡活動。（圖由教育部提供）

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