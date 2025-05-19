神轎撞奶！奶茶專賣店玻璃窗應聲破裂 業者當天爆單

西螺福天宮神農大帝出巡遶境鑾轎直衝路旁一家奶茶專門店還撞破玻璃窗，店家PO文指貴客太著急喝奶茶。（業者提供）

2025/05/19 15:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺社口福天宮奉祀的神農大帝出巡遶境，行經一家奶茶專賣店時竟往店內直衝還把玻璃窗撞破，當時在店裡老闆娘嚇一跳，事後在社群上PO文，指「這貴客太著急喝奶茶直接破窗而入」，影片曝光引起網友熱議。老闆娘今（19）日受訪表示，很開心神農大帝來店裡賜福，明年會記得把門窗全部拆了迎接。

奶茶店老闆娘指出，5月17日上午10點多她在店裡工作，福天宮行農大帝遶境隊伍經過店門前，神農大帝鑾轎突然衝進來，還把玻璃窗撞破，著急想喝奶茶吧！很開心祂來賜福，沒想到那麼激動還把玻璃窗撞破了，嚇了一跳，她向神明祈求大家身體健康、生意興隆。

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福天宮主委王廣鎮表示，神農大帝每年都會出巡在西螺遶境，沒有固定路線，過去也曾到全聯、農會、雲林基督教醫院等地賜福，這次去飲料店不是要喝飲料是去賜福，奶茶店老闆家人都是神農大帝信眾，據了解，當天飲料店爆單。

西螺福天宮神農大帝出巡遶境鑾轎直衝路旁一家奶茶專門店還撞破玻璃窗，店家PO文指貴客太著急喝奶茶。（業者提供）

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