為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙北世壯運考驗數萬選手安全 新北出動上百醫護、救護車待命

    新北市衛生局長陳潤秋視察世壯運競賽場館醫護站，了解選手傷情及處置流程。（圖由新北衛生局提供）

    新北市衛生局長陳潤秋視察世壯運競賽場館醫護站，了解選手傷情及處置流程。（圖由新北衛生局提供）

    2025/05/19 15:02

    〔記者陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會17日登場，14天的賽事預計吸引數萬名中壯年選手參與競技，在高強度賽事中，選手們的安全與健康都備受考驗。對此，新北市衛生局長陳潤秋回應，市府已動員上百位醫師、護理師與救護技術員，並配置291台救護車待命，也建置「醫療後送綠色通道」，一有突發狀況，將送傷患迅速就醫。

    陳潤秋表示，世壯運在新北與桃園共27個場館，衛生局整合新北桃園資源，在場館內外設置41處醫護站，動員277人次醫師、496人次護理師、797人次救護技術員，並配置291台救護車待命，也建立「醫療後送綠色通道」，連結新北17家與桃園10家急救責任醫院，一有突發狀況，可快速送傷患就醫。衛生局也調派近百人進入營運中心與各應變中心，提升應變效率。

    她指出，5月17日第1天賽事中，新北與桃園場館共有26名選手受傷到醫護站治療，其中21人順利返回比賽，另有5人傷勢較重，也經由送往醫院治療，現已順利出院，未來也將秉持「零疏漏、全照護」原則，守護每一個選手。

    運動場館外不只有醫護站，市府衛生局補充，新北市中醫師公會在賽會期間提供中醫義診，北北基宜35位中醫師將協助各國選手處理運動傷害，提供體能調理建議，希望提升國內外運動選手對中醫的信賴。

    新北市衛生局整合新北與桃園27家醫院緊急醫療資源，並配置291台救護車待命。（圖由新北衛生局提供）

    新北市衛生局整合新北與桃園27家醫院緊急醫療資源，並配置291台救護車待命。（圖由新北衛生局提供）

    中醫義診協助來自世界各國的參賽選手即時處理運動傷害，強化國內外參與者對中醫的認識與信賴。（圖由新北衛生局提供）

    中醫義診協助來自世界各國的參賽選手即時處理運動傷害，強化國內外參與者對中醫的認識與信賴。（圖由新北衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播