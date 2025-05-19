雙北世壯運考驗數萬選手安全 新北出動上百醫護、救護車待命

新北市衛生局長陳潤秋視察世壯運競賽場館醫護站，了解選手傷情及處置流程。（圖由新北衛生局提供）

2025/05/19 15:02

〔記者陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會17日登場，14天的賽事預計吸引數萬名中壯年選手參與競技，在高強度賽事中，選手們的安全與健康都備受考驗。對此，新北市衛生局長陳潤秋回應，市府已動員上百位醫師、護理師與救護技術員，並配置291台救護車待命，也建置「醫療後送綠色通道」，一有突發狀況，將送傷患迅速就醫。

陳潤秋表示，世壯運在新北與桃園共27個場館，衛生局整合新北桃園資源，在場館內外設置41處醫護站，動員277人次醫師、496人次護理師、797人次救護技術員，並配置291台救護車待命，也建立「醫療後送綠色通道」，連結新北17家與桃園10家急救責任醫院，一有突發狀況，可快速送傷患就醫。衛生局也調派近百人進入營運中心與各應變中心，提升應變效率。

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她指出，5月17日第1天賽事中，新北與桃園場館共有26名選手受傷到醫護站治療，其中21人順利返回比賽，另有5人傷勢較重，也經由送往醫院治療，現已順利出院，未來也將秉持「零疏漏、全照護」原則，守護每一個選手。

運動場館外不只有醫護站，市府衛生局補充，新北市中醫師公會在賽會期間提供中醫義診，北北基宜35位中醫師將協助各國選手處理運動傷害，提供體能調理建議，希望提升國內外運動選手對中醫的信賴。

新北市衛生局整合新北與桃園27家醫院緊急醫療資源，並配置291台救護車待命。（圖由新北衛生局提供）

中醫義診協助來自世界各國的參賽選手即時處理運動傷害，強化國內外參與者對中醫的認識與信賴。（圖由新北衛生局提供）

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