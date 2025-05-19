苑裡鄉親力爭高鐵中苗站 鍾東錦：不分藍綠一起努力

苗栗縣議員張顧礫，總質詢關心苑裡鄉親全力爭取在台中市大甲區與苗栗縣苑裡鎮間爭取設「高鐵中苗站」。（記者張勳騰攝）

2025/05/19 15:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員張顧礫今（19）日總質詢關心台中市立委楊瓊瓔等人爭取在台中市大甲區與苗栗縣苑裡鎮間爭取設「高鐵中苗站」，中央正進行可行性評估，苑裡地方鄉親也殷殷期盼，希望苗栗縣政府能全力爭取；縣長鍾東錦指出，希望大家不分藍綠，台中及苗栗一起來合作、努力。

張顧礫指出，高鐵苗栗站到台中烏日站相距61公里，相較北中其他站點距離皆為28~30公里的距離，大甲就位於距離約60公里的後龍高鐵站與台中烏日站核心，加上大甲周邊及鄰近的苑裡、通霄、三義、卓蘭，生活圈總共28萬人，又有中科后里、大甲幼獅工業區的就業人口，真的很適合加設高鐵站，一旦提升交通便利性，將可能帶動鄰近地區的發展，進而創造商機。

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張顧礫表示，設中苗高鐵站，土地取得有優勢，因62％是國有土地，站體經費比照田中站採附掛式，苑裡鄉親也全力爭取，希望台中與苗栗能攜手合作，爭取設中苗高鐵站刻不容緩。

鍾東錦回應說，增設高鐵中苗站是很好的建議及規劃，苗縣府會與台中市政府合作力爭，並請縣籍2席立委與楊瓊瓔、蔡其昌等立委在中央發聲，大家不分藍綠，台中及苗栗合作，一起來努力。

縣議員廖秀紅總質詢指出，造橋鄉將設中山高造橋交流道，因而新建社區增加，土地也跟著上漲，但地方人士質疑遲未動工，是不是又飛了？

苗縣府交通工務處長古明弘表示，中山高造橋交流道，因高公局未完成土地徵收前，不太會動工，預計今年完成徵收，明年初動工，反到是苗14線聯絡道，預計下個月上網招標，今年底完成招標動工。

苗栗縣議員廖秀紅，總質詢質疑中山高增設造橋交流道遲未動工，地方人士擔心是不是飛了？（記者張勳騰攝）

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