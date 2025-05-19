助攻高捷O9聯開案 周邊道路拓寬、明年3月底完工

捷運橘線O9捷運聯合開發案，配合周邊中正體育場開放場域打造高雄High-Line複合型運動公園計畫。（高市府提供）

2025/05/19 15:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合高捷橘線O9聯開案，高雄市政府啟動周邊道路改造工程，今年4月動工、預計明年3月底完工，除拓寬車行空間，行人空間一併改善。

O9聯開案開發基地位於捷運站出口，鄰近苓雅運動中心、壘球場、青年籃球場等運動設施，及市府推動的複合型運動公園計畫，具備運動產業群聚開發潛力，目標打造高雄都會新核心運動樂活新地標。

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工務局說明，配合O9聯開案，目前進行周邊道路系統拓寬工程，總經費約1億947萬元，其中道路開闢範圍為中正一路107巷（長215公尺，拓寬為12公尺）、四維一路（長85公尺、拓寬為15公尺）、輔仁路（長155公尺、拓寬為15-20公尺）及綠兼道（新闢長260公尺，寬10公尺） 。

相關工程於今年4月開工，預計於明年3月底完工通車，施工期間留設至少1車道供民眾通行，完成後將改善車行空間與行人空間，增加相關交通安全措施並提升道路景觀，提供市民舒適優質的開放生活場域及改善長期壅塞路網。

新工處表示，配合O9聯開案，全新啟用的苓雅運動園區「Kaohsiung Highline Park」也是全區焦點之一，搭配運動休閒活動並提供體育用品商店、咖啡酒吧，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室，將吸引高雄市民搭乘捷運到此造訪，周邊公共設施也將配合開發時程優先到位，將成為高雄最大「運動產業聚落」新地標。

O9聯開案周邊道路開闢工程位置圖。（高市府提供）

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