霧峰運動場30多處破損還有狗洞 議員張芬郁爭取全區整建

台中霧峰區綜合運動場跑道頻傳破損、凹陷，市議員張芬郁（右）要求市府應全面整建。（記者陳建志攝）

2025/05/19 15:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區綜合運動場運動民眾相當多，但因之前是垃圾掩埋場，基礎不穩固，近年跑道頻頻出現破損、凹陷，甚至跳遠沙坑還出現大狗洞，運動民眾痛批台中市長盧秀燕心中只有巨蛋，卻不顧地方運動場，民進黨台中市議員張芬郁要求整個運動場全面整建，徹底解決問題。

張芬郁表示，霧峰區綜合運動場有400公尺跑道，視野環境相當好，因是附近唯一大型體育場，吸引霧峰、大里的民眾前來運動，不過因運動啟用已有20多年，且因早年被埋設大量事業廢棄物，地基不穩固下，近年頻傳破損、凹陷、積水，最近跳遠沙坑還出現一條地道，疑似是野狗挖洞做窩，且洞愈來愈大，成為奇景。

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張芬郁表示，跑道一再修補不是辦法，要求市府應全面重鋪整建才能徹底解決問題，建議可比照大里光正國中鋪設浪漫的紫色跑道，並在運動場增建風雨遮蔽區、電線地下化等。霧峰區體育會理事長游新凰也說，該場地是霧峰區唯一大型運動場，現在的狀況無法舉辦大型運動賽事，相當可惜。

經常來運動的曾姓民眾也說，跑道共有大大小小30多處破損，若不改善恐造成民眾跌倒受傷，批評盧秀燕市長心中只有巨蛋，百億巨蛋還未完工，又想蓋大巨蛋，霧峰唯一的運動場卻連跑道整建都稱沒經費，實在令人氣憤。

市府運動局表示，該處運動場為地方重要運動據點，平時都由霧峰區公所定期巡查，遇有跑道破損、草地凹陷等安全性問題，均立即派員進行修繕，確保民眾基本運動安全無虞。

運動局表示，考量霧峰區綜合運動場前身為垃圾掩埋場，因回填基礎年久容易產生滲漏造成不穩固、破損、凹陷等問題，初步評估全面整建需數千萬元經費，已研擬相關計畫，將積極爭取中央資源支持；另外，除針對跑道進行重點式改善外，亦已增設體健設施、照明設備，並完成周邊排水格柵與木門修繕，同時規劃辦理停車場AC重鋪工程，持續改善整體運動環境。

台中霧峰區綜合運動場的沙坑被野狗挖洞作窩也沒人管，民眾看到都傻眼。（記者陳建志攝）

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