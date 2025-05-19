新北攜手國際扶輪深耕偏鄉STEAM教育 8校聯展成果創意爆棚

扶輪社成員闖關-體驗學校攤位。（記者羅國嘉攝）

2025/05/19 14:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局與國際扶輪3482地區攜手6年，累計投入超過700萬元資源，持續深化偏鄉國小的STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）教育，點燃孩子對科技學習的熱情。日前在義方國小舉辦的「偏鄉STEAM小聯盟學習成果發表會」中，來自瑞芳與七星分區的8所國小逾百位學生齊聚一堂，透過自製積木與機器人競賽等實作作品，展現豐碩的學習成果與無限創意。

教育局表示，感謝國際扶輪多年來的深耕支持與專業陪伴，幫助偏鄉學校發展跨域課程，讓學生在探索科技的同時，培養思維能力與實作自信。透過「STEAM大聯盟總部」的成立與跨域輔導團引導，「共學、共思、共創、共作」的教學理念逐步落實，讓每位學生都能在實踐中成長，在挑戰中發光。

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教育局指出，透過「師資培訓」、「教師社群」及「親子假日學院」三大面向推動STEAM教育，自112學年出版可操作課例以來，113學年度更召集各校共備深化教案研發。今年5月舉辦的「AI in STEAM親子嘉年華」中，也展現多項課程亮點，充分反映新北學童對未來世代所需的創新素養與思維能力。更多活動成果與資訊，可至新北STEAM大聯盟總部粉絲專頁查詢 https://reurl.cc/041YXl。

國際扶輪3482地區STEAM委員會主委蘇錦彬表示，「STEAM科技教育全球獎助金計畫」113學年度由台北怡東社主辦，聯合9個台灣扶輪社、香港半島南扶輪社與韓國濟州地區扶輪社，共同協助新北市18所偏鄉學校推動STEAM課程。計畫每年投入逾百萬元，六年累積已超過700萬元，共惠及18所學校、700位師生，未來也將持續拓展影響力，讓更多孩子站上科技教育的起跑線，與世界接軌。

成果發表會中，大鵬國小三年級學生楊楷崙開心分享，從一開始不懂操作，到能與同學共同完成遙控車與齒輪娃娃等作品，STEAM課成了最期待的時光。他說「我們學會了溝通與合作，也提升了解決問題的能力。」

澳底國小的耿筠茹組長與李淑玲老師也表示，自112學年度導入STEAM機器人課程後，學生從一開始的陌生逐漸轉變為熱愛學習，課堂上的迷宮挑戰活動激發創造力，孩子們在實作過程中找到自信與成就感。＃

機器人挑戰賽。（記者羅國嘉攝）

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