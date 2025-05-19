瑞士旅客台南單車旅爆胎獲助 來信感謝附贈瑞士刀、巧克力

來自瑞士謝爾（Sierre）的法籍旅人Gilles Poidevin，去年10月與妻子造訪台灣，單車之旅行經台南七股區三股里突然爆胎，獲當的民眾熱情相助，合影留念。（七股區公所提供）

2025/05/19 14:30

〔記者王涵平／台南報導〕來自瑞士謝爾（Sierre）的法籍旅人Gilles Poidevin，去年十月與妻子造訪台灣，單車之旅行經台南七股區三股里突然爆胎，在地長者毫不猶豫地出手相助，不僅幫忙修車，還婉拒酬謝，還有長者熱情招待喝茶，毫無保留的善意與熱情，讓旅人深深感動，特地寫信至七股區公所表達感謝，附贈1把瑞士刀及巧克力，公所也回信並附上象徵在地意象的兩隻「黑面琵鷺」絨毛玩偶。

七股區長李佳隆表示，收到來自瑞士的信件及禮物後，與三股里長黃仙立聯繫，獲悉當日伸出援手的杜先生經營三股腳踏車店，里民口中的「鬍鬚伯」黃先生則是當天招待茶水的好客長者。但遺憾的是，杜老先生於今年農曆年前仙逝，女兒代表杜老先生接受來自遠方的感謝。

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李佳隆指出，三股鄉親所展現的溫暖，成為瑞士旅人心中最難忘的台灣記憶，七股區公所為了回應跨海情誼，與三股里不僅回信表達感謝，更附上「黑面琵鷺」絨毛玩偶，珍稀候鳥每年自遠方飛來七股濕地過冬，象徵著遠道而來的旅人與這片土地之間的珍貴緣分，期待能再次在七股迎接旅人的到來。

李佳隆在回信中寫道，黃老先生特別交代，若您們再來台灣，一定要請您們品嚐七股的在地美食。杜老先生的女兒感動的說，謝謝您們還記得我敬愛的父親。

來自瑞士的法籍旅人Gilles Poidevin，去年10月與妻子造訪台灣，單車之旅行經台南七股區三股里突然爆胎獲得幫助，來信感謝並附贈瑞士刀、巧克力。（七股區公所提供）

來自瑞士的法籍旅人Gilles Poidevin，去年與妻子造訪台灣，單車之旅行經台南七股區三股里突然爆胎，獲得當地居民協助，七股區長李佳隆（左）轉達瑞士旅客的感謝，並歡迎再度來七股旅遊。（七股區公所提供）

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